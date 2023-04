Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Europe: regards plutôt confiants vers les Etats-Unis information fournie par Cercle Finance • 14/04/2023 à 11:25

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes progressent légèrement ce vendredi matin (+0,2% à Londres, à Paris et à Francfort), dans l'attente d'une après-midi qui s'annonce particulièrement chargée sur le front de l'actualité aux Etats-Unis.



'Les principales banques américaines (JPMorgan, Citigroup, Wells Fargo) et l'assureur santé UnitedHealth, également présent dans l'indice des 30 industrielles, doivent publier leurs résultats trimestriels', souligne Kiplink.



Outre ces publications, qui entameront la saison des résultats de premier trimestre, les opérateurs prendront connaissance d'une nouvelle salve de statistiques américaines, dont les prix à l'importation, les ventes de détail et la production industrielle de mars.



Pour l'heure, de ce côté-ci de l'Atlantique, l'Insee a révisé en légère hausse de 0,1 point son estimation de l'inflation en France : sur un an, les prix à la consommation y ont finalement augmenté de 5,7% en mars, après 6,3% en février.



Du côté des valeurs, Hermès gagne 1% à Paris après l'annonce, par la maison de luxe, d'une progression de 22% de ses ventes trimestrielles, avec une activité 'dynamique dans toutes les zones géographiques et dans tous les métiers'.



Novo Nordisk prend encore plus de 2% sur l'OMX, continuant de profiter d'un relèvement de prévisions annuelles, annoncé jeudi en cours de séance, par le laboratoire pharmaceutique danois, ce qu'Oddo salue en augmentant son objectif de cours.