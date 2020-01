Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe : regards optimistes braqués vers les Etats-Unis Cercle Finance • 14/01/2020 à 11:27









(CercleFinance.com) - Un biais positif prévaut au sein des Bourses européennes (+0,4% à Londres, +0,2% à Francfort, +0,1% à Paris), avant le coup d'envoi à la saison des résultats et la parution des chiffres de l'inflation aux Etats-Unis. 'Les tensions inflationnistes restent modérées aux Etats-Unis, mais les prix à la consommation accélèrent depuis quelques mois', pointe Aurel BGC, alors que le consensus attend pour décembre des taux annualisé de 2,4% au total et de 2,3% en données coeur. Le bureau d'études estime néanmoins que ce mouvement devrait être de courte durée, maintenant qu'un accord commercial a été trouvé entre Chine et Etats-Unis, et qu'une partie des augmentations de taxes a été annulée. 'Il reste que l'augmentation de l'inflation pèse sur le pouvoir d'achat des ménages américains et que sa poursuite pourrait affecter les anticipations des investisseurs et, par conséquent, le marché obligataire', prévient-il. Avant ce rendez-vous, l'attention des investisseurs devrait être accaparée par une première vague de résultats de quatrième trimestre américains, avec ceux des banques JP Morgan Chase, puis Citigroup et Wells Fargo. Pour l'heure, Lindt & Sprüngli gagne 0,7% à Zurich après l'annonce d'une croissance de 4,5% de ses ventes en 2019, avec une croissance organique de 6,1%, conformément à la fourchette cible que le chocolatier s'était fixée. Bang & Olusen s'inscrit en hausse de près de 3% sur l'OMX malgré des résultats trimestriels que le fabricant danois d'électronique grand public reconnait comme décevants. La valeur a perdu cependant plus de 63% en 2019.

