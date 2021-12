Europe: regards confiants tournés vers la BCE information fournie par Cercle Finance • 16/12/2021 à 11:25

(CercleFinance.com) - Après la conclusion de la réunion du FOMC la veille au soir, les Bourses européennes (+0,9% à Londres et à Paris, +1,4% à Francfort) tournent des regards confiants vers celle du conseil des gouverneurs de la BCE qui doit dévoiler ses décisions en milieu de journée.



'Comme prévu, la Fed a accéléré la réduction de ses achats d'obligations et devrait y mettre fin complètement à la mi-mars 2022. Dans le même temps, le FOMC a donné un signal clair pour des hausses de taux d'intérêt l'année prochaine', rappelle Commerzbank.



'Les décideurs de la BCE s'engageront probablement à doubler leurs achats mensuels d'APP à 40 milliards d'euros à partir d'avril 2022 et à poursuivre leurs achats au moins jusqu'à la fin de l'année', estimait en fin de semaine dernière Capital Economics.



'Et même si nous pensons qu'ils confirmeront leur intention de mettre fin aux achats nets de PEPP en mars 2022, ils diront probablement qu'ils pourraient les redémarrer si nécessaire', poursuivait le bureau d'analyse économique.



L'après-midi sera aussi marquée par de nombreuses données américaines, dont les chiffres de la construction résidentielle et de la production industrielle pour le mois de novembre, ainsi que l'indice PMI composite 'flash' des Etats-Unis pour décembre.



Pour l'heure, l'indice PMI composite 'flash' pour la zone euro s'est replié à 53,4 ce mois-ci, un niveau inférieur au consensus, contre 55,4 en novembre, une baisse traduisant donc un ralentissement de la croissance dans le secteur privé de la région.



De même, l'indice PMI composite de l'activité globale du Royaume Uni est ressorti en forte baisse à 53,2 en estimation flash, son plus bas niveau de dix mois, alors que la variante Omicron pénalise les dépenses en services des consommateurs selon les enquêteurs.



Dans l'actualité des valeurs, Novartis bondit de 4% à Zurich alors que le groupe de santé va initier dans les prochains jours des rachats d'actions d'un montant maximal de 15 milliards de dollars d'ici fin 2023, financés par la récente vente de titres Roche.



Sodexo gagne 2% à Paris après la décision du courtier RBC de relever sa recommandation à 'performance en ligne' contre 'sous-performance' jusque-là, avec un objectif de cours sur le titre du groupe de services qui passe de 65 à 84 euros.