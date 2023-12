Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Europe: regards confiants braqués vers la BCE information fournie par Cercle Finance • 14/12/2023 à 11:37









(CercleFinance.com) - L'optimisme règne au sein des places européennes (+2,1% à Londres, +0,7% à Francfort, +1,3% à Paris), sur fond d'une actualité clairement placée sous le signe de la politique monétaire, avec les réunions des principales banques centrales occidentales.



La Réserve fédérale américaine a comme prévu décidé, mercredi soir, de maintenir ses taux inchangés, mais a aussi fait évoluer ses prévisions en la matière, surnommées 'dot plots', pour désormais faire apparaître l'hypothèse de trois baisses de taux en 2024.



L'hypothèse d'une première baisse de taux de 25 points de base en mars par la Fed s'en est trouvée renforcée, laissant des investisseurs plus confiants tourner leurs regards vers la Banque d'Angleterre, puis la Banque Centrale Européenne.



Neuberger Berman s'attend à ce que 'la BCE maintienne ses taux directeurs ce jeudi et adopte une politique neutre avec le lancement des discussions pour évaluer l'impact de ses hausses de taux sur la base de ses nouvelles projections macroéconomiques'.



'La BCE devrait rester prudente en affirmant que le risque inflationniste ne doit pas être écarté, mais qu'il y a plus de chances qu'elle réduise ses taux l'année prochaine qu'elle les relève', ajoute la société de gestion d'investissement.



'Il nous semble maintenant probable que la BCE donnera une idée du moment et de la rapidité avec lesquels elle est prête à commencer à réduire ses taux', estime pour sa part Capital Economics, tablant sur une première baisse en avril.



L'après-midi verra aussi paraitre plusieurs statistiques aux Etats-Unis, dont les ventes de détail et les prix à l'importation pour le mois de novembre. En attendant, au chapitre macroéconomique, une décélération de l'inflation a été confirmée en Espagne.



Côté valeurs, Vivendi bondit de plus de 8% à Paris, son directoire ayant été autorisé à étudier un projet de scission en plusieurs entités cotées séparément, autour de Canal+, de Havas et d'une société d'investissement comprenant ses parts dans Lagardère.





