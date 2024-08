Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Europe: regards confiants braqués vers Jackson Hole information fournie par Cercle Finance • 23/08/2024 à 11:07









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes se montrent confiantes (+0,2% à Londres, +0,4% à Paris et à Francfort) à quelques heures d'un discours très attendu du président de la Fed, Jerome Powell, à l'occasion du symposium annuel des banquiers centraux à Jackson Hole.



'La réunion sera surveillée de plus près que d'habitude en raison du contexte actuel. Les marchés seront à l'affût du moindre signal indiquant si les taux américains seront réduits en septembre, et de combien', soulignait jeudi matin Mahmoud Alkudsi, chez ADSS.



'Si M. Powell est optimiste à l'égard de l'économie, cela renforcerait l'opinion de plus en plus répandue selon laquelle les États-Unis sont susceptibles d'éviter une récession, ce qui a déclenché la récente reprise des marchés boursiers', estimait l'analyste de marché.



'Cependant, cela suggèrerait également que des baisses de taux plus modestes totalisant 75 points de base, plutôt que 100 points de base, pourraient être opérées au cours de cette année, ce qui pourrait soutenir la valeur à court terme du dollar', poursuivait-il.



En attendant ce rendez-vous, on notera un rebond du climat des affaires en France en août, au vu de l'indicateur synthétique de l'Insee qui reprend trois points pour s'établir à 97, porté par des hausses dans tous les secteurs d'activité enquêtés.



Sur le front des valeurs, Nestlé perd plus de 2% à Zurich, pénalisé par l'annonce du départ du directeur général du géant agroalimentaire, un brusque changement qui 'suscite davantage de questions qu'il n'apporte de réponses', selon RBC.



Infineon cède 1% à Francfort après la conclusion par le fabricant de puces d'un accord de règlement avec l'administrateur judiciaire dans le dossier Qimonda, moyennant un montant de 800 millions d'euros qui 'constitue une surprise négative' pour Stifel.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.