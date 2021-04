Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe : regards braqués vers les Etats-Unis Cercle Finance • 13/04/2021 à 12:00









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes ne s'éloignent guère de leurs équilibres (-0,1% à Londres, +0,3% à Francfort et à Paris), dans l'expectative de l'inflation pour le mois de mars et de premiers résultats trimestriels aux Etats-Unis, en début d'après-midi. 'Il est, en tout état de cause, quasiment sûr que l'inflation -mesurée sur un an- aura dépassé les 2% au mois de mars, en partie parce que la base de comparaison est basse et plus particulièrement sur la composante énergie de l'indice', prévient Aurel BGC. 'Toutefois, quelques éléments du rapport sur les prix à la production, s'ils étaient confirmés dans la publication du jour, pourraient amener les investisseurs à douter du 'mantra' de Jerome Powell sur le caractère 'temporaire' de l'augmentation de l'inflation...', poursuit-il. Les opérateurs auront aussi les yeux braqués vers une première salve de publications de groupes bancaires aux Etats-Unis, JPMorgan Chase, Goldman Sachs et Wells Fargo figurant ainsi au calendrier de la séance. En attendant ces rendez-vous, l'indice ZEW du moral des investisseurs et analystes allemands a fléchi de 5,9 points ce mois-ci pour s'établir à 70,7, sa première baisse depuis novembre 2020, alors que les économistes attendaient une progression. Par ailleurs, au Royaume Uni, la production industrielle a augmenté de 1% en février 2021 par rapport à janvier, se retrouvant inférieure de 3,5% à son niveau de février 2020, tandis que le déficit commercial des biens s'est creusé à 10,7 milliards de livres. Dans l'actualité des valeurs, Givaudan avance de près de 3% à Zurich après l'annonce par le producteur suisse de parfums et d'arômes d'un chiffre d'affaires bien meilleur que prévu sur le premier trimestre. Vivendi gagne plus de 1% à Paris, soutenu par Oddo BHF qui relève son opinion de 'neutre' à 'surperformance' avec un objectif de cours rehaussé de 29,5 à 34 euros, dans le sillage de ses attentes pour UMG.

