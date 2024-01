Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Europe: regards braqués vers l'inflation US information fournie par Cercle Finance • 11/01/2024 à 13:03









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes se maintiennent près de leurs équilibres (stabilité à Londres, +0,1% à Francfort et à Paris), dans l'expectative de l'indice des prix à la consommation (IPC) des Etats-Unis, à paraitre en tout début d'après-midi.



Ces chiffres, qui seront publiés à 14h30 par le Département du Travail, devraient grandement influencer les anticipations des marchés concernant l'évolution de la politique monétaire de la Réserve fédérale.



'Un ralentissement sera une bonne nouvelle pour la Fed qui aura davantage les mains libres pour choisir le moment approprié pour baisser les taux', selon Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM.



A titre indicatif, Jefferies anticipe une légère hausse du taux d'inflation annuel en données brutes, à 3,2% en décembre après 3,1% le mois précédent, mais un ralentissement de l'inflation en données coeur (hors alimentation et énergie), à 3,8% contre 4%.



En attendant ce rendez-vous, Tesco cède moins de 1% à Londres, malgré un relèvement par le groupe de distribution de ses objectifs annuels à l'occasion d'un point d'activité pour son troisième trimestre comptable et la période de Noël.



Barry Callebaut recule de plus de 3% à Zurich, dans le sillage d'une dégradation de recommandation chez UBS directement de 'achat' à 'vente', le broker disant s'inquiéter des tensions sur le marché mondial du chocolat.





