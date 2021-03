Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe : regards braqués vers l'inflation aux Etats-Unis Cercle Finance • 10/03/2021 à 11:27









(CercleFinance.com) - Les principales Bourses européennes évoluent de façon contrastée ce mercredi matin (-0,2% à Londres, +0,3% à Francfort, +0,5% à Paris) dans l'expectative des chiffres de l'inflation aux Etats-Unis, attendus en début d'après-midi. 'Les prix à la consommation sont le principal indicateur de la semaine', estime Aurel BGC, prévenant que 'en cas de chiffre nettement au-dessus des attentes, la réaction des marchés obligataires peut être rapide et violente'. Or, le bureau d'études rappelle que selon les dernières enquêtes d'IHS Markit, 'les prix des biens de consommation progressent rapidement et, dans le secteur des services, les entreprises vont répercuter la hausse de leurs coûts de production'. 'Dans ces conditions, une grande partie de l'indice des prix à la consommation pourrait avoir accéléré au mois de février. Même si cette augmentation de l'inflation est 'temporaire', elle ne laissera pas le marché obligataire indifférent', conclut-il. Pour l'heure, en France, la production a rebondi dans l'industrie manufacturière (+3,3% après -1,4%) comme dans l'ensemble de l'industrie (+3,3% après -0,7%) en janvier par rapport au mois précédent, selon les données CVS-CJO de l'Insee. Dans l'actualité des valeurs, adidas grimpe de 4% à Francfort, l'équipementier sportif allemand indiquant qu'il compte renouer avec la croissance en 2021 après avoir signé une 'solide fin d'année' sur l'exercice 2020. En revanche, Inditex cède 1% à Madrid après la publication par le groupe textile espagnol, propriétaire de la chaîne Zara et numéro un mondial du prêt-à-porter, de résultats inférieurs aux attentes pour son exercice clos fin janvier. Par ailleurs, Euronext a fait part de l'entrée prochaine de BE Semiconductor Industries (+2%) et de Signify (+1%) au sein de l'AEX, son indice-phare de la Bourse d'Amsterdam, dont seront par contre exclus ABN Amro et Galapagos (-2% chacun).

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.