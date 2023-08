Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Europe: regards braqués vers Jackson Hole information fournie par Cercle Finance • 25/08/2023 à 11:32

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes s'inscrivent en hausse (+0,3% à Londres, +0,2% à Francfort et +0,4% à Paris) alors que les regards se braquent vers Jackson Hole, où le président de la Fed doit prendre la parole cet après-midi, lors du symposium annuel des banquiers centraux.



'Ces dernières années, Jerome Powell a utilisé la conférence pour aborder des thèmes importants', note Deutsche Bank, rappelant son message de l'année dernière qui 'laissait peu de doute sur la détermination de la Fed à faire baisser l'inflation'.



La banque allemande ne s'attend pas à ce qu'il envoie des signaux forts cette année sur la trajectoire politique à court terme, jugeant qu'il est trop tôt pour lui pour abandonner son approche de 'dépendance aux données'.



'Il sera intéressant de voir s'il s'en tiendra à l'idée que le retour de l'inflation à sa cible nécessitera une faiblesse économique, notamment par le biais d'un taux de chômage plus élevé', juge-t-elle cependant.



Deutsche Bank ne s'attend pas non plus à ce que Christine Lagarde donne de signal fort à court terme, étant rappelé que l'intervention de la présidente de la BCE est prévue après la clôture des places européennes.



L'hypothèse d'un statu quo de la BCE sur ses taux directeurs, lors de sa réunion de septembre, se trouve d'ailleurs renforcée ce matin par l'indice Ifo du climat des affaires en Allemagne, en baisse plus forte que prévu à 85,7 ce mois-ci.



'Si cette baisse n'a pas été une aussi grande surprise négative que la chute des PMI il y a quelques jours, elle ne fera rien pour dissiper le sentiment de morosité quant aux perspectives économiques de l'Allemagne', juge Capital Economics.