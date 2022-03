Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe: redressement des Bourses plus ou moins prononcé information fournie par Cercle Finance • 08/03/2022 à 11:24









(CercleFinance.com) - Au lendemain d'une première séance de la semaine difficile sur fond de flambée des cours du pétrole, les Bourses européennes parviennent à se redresser plus ou moins ce mardi (stabilité à Londres, mais +1,3% à Francfort, +1,8% à Paris).



'La nervosité, et la volatilité qui en découle, restent très fortes dans les salles de marché. Les négociations entre la Russie et l'Ukraine pour mettre un terme au conflit n'ont guère progressé lundi, Moscou poursuivant ses bombardements de plusieurs villes ukrainiennes', note Kiplink.



'À deux jours de la prochaine réunion de la BCE, face au risque de stagflation en Europe, l'institution devrait reporter à 2023 les relèvements de taux prévus pour enrayer le risque principal, celui de la récession', estime néanmoins la société de gestion.



Donnée plutôt encourageante, la production industrielle allemande a encore augmenté de 2,7% en janvier, après une hausse de 1,1% en décembre 2021, pour ressortir à un niveau inférieur de 3% à celui de février 2020.



'La production de l'industrie demeure bien inférieure à son niveau d'avant crise, ce qui est toutefois uniquement dû au secteur automobile. En moyenne pour les autres secteurs, la production a déjà retrouvé son niveau d'avant crise', pointe Commerzbank.



Toujours sur le front des statistiques, Eurostat a confirmé qu'au quatrième trimestre 2021, le PIB corrigé des variations saisonnières a augmenté de 0,3% dans la zone euro et de 0,4% dans l'UE par rapport au trimestre précédent.



Dans l'actualité des valeurs, à Zurich, les opérateurs acclament les résultats annuels du distributeur en zones détaxées Dufry (+9%), qui a renoué avec les bénéfices en 2021 malgré la persistance de restrictions de voyage liées à la pandémie.





