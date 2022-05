Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Europe: recul des Bourses à la suite de Wall Street information fournie par Cercle Finance • 06/05/2022 à 11:33

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes reculent ce vendredi (-0,8% à Londres, -1% à Francfort, -1,2% à Paris) à la suite du plongeon des indices actions américains la veille sur fond d'un regain d'inquiétudes à propos de la politique monétaire de la Fed dans les mois à venir.



'Les marchés d'actions américains avaient eu des difficultés à aller de l'avant durant le cycle de hausses de taux rapides de 1994 et 1995 et il se pourrait bien qu'ils fassent encore pire cette fois', prévenait jeudi Capital Economics.



La prudence continue de régner sur les marchés, dans l'expectative du rapport mensuel sur l'emploi américain qui sera dévoilé en début d'après-midi : les créations de postes d'avril pourraient ressortir en baisse après le piètre rapport ADP publié mercredi.



De ce côté-ci de l'Atlantique, la production industrielle allemande a baissé de 3,9% en mars, soit nettement plus qu'attendu, un mouvement qui s'explique par les problèmes d'approvisionnement persistants que rencontre le secteur.



Sur le front des valeurs, l'action IAG (International Airlines Group) plonge de plus de 7% à Londres, après la publication d'une perte opérationnelle ajustée du premier trimestre 2022 bien supérieure au consensus, selon Stifel.



adidas abandonne quant à lui plus de 4% à Francfort : le fournisseur d'articles de sport a certes fait part de résultats trimestriels légèrement supérieurs aux attentes, mais ses prévisions ont déçu les analystes.



ING recule de son côté de 2% à Amsterdam, la banque ayant dévoilé un bénéfice net trimestriel moins bon que prévu, ainsi que des redistributions aux actionnaires (rachats d'actions et dividendes) moindres qu'espéré.