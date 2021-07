Europe : rebond des Bourses dans le sillage de New York

(CercleFinance.com) - La confiance domine ce mercredi au sein des Bourses européennes (+1,5% à Londres, +1,2% à Paris, +0,7% à Francfort) dans le sillage d'un redressement vigoureux des indices actions à New York la veille (+1,6% pour le Dow Jones et le Nasdaq).

'Les actions américaines ont vivement rebondi sur la séance écoulée, alors que les investisseurs semblaient avoir procédé à des rachats à bon compte après le plongeon des marchés lundi', explique Wells Fargo.

La banque californienne met aussi en avant la stabilisation des obligations d'Etat américaines à long terme non loin de plus bas de cinq mois, les rendements à 10 et à 30 ans ayant ainsi gagné respectivement trois points de base à 1,22% et six points de base à 1,88%.

Dans l'actualité des valeurs, ASML s'adjuge plus de 3% à Amsterdam, après l'annonce par l'équipementier pour l'industrie des semiconducteurs d'un nouveau programme de rachats d'actions pour jusqu'à neuf milliards d'euros, à l'occasion de ses trimestriels.

Novartis avance de 1% à Zurich, le géant de la santé publiant un résultat net de 2,9 milliards de dollars et un résultat opérationnel core de 4,34 milliards pour le deuxième trimestre, en hausses respectives de 49% et 13% à changes constants.

SAP recule de 2% à Francfort, malgré un relèvement de ses objectifs de bénéfice et de chiffre d'affaires pour 2021, le concepteur de logiciels professionnels expliquant bénéficier d'une accélération de ses activités dans le 'cloud'.