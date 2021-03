Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe : prudence malgré la vigueur de Wall Street la veille Cercle Finance • 02/03/2021 à 11:26









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes ne s'éloignent guère de leurs équilibres et n'affichent que des gains timides (+0,4% à Londres, +0,1% à Francfort et à Paris), une certaine prudence régnant malgré la progression vigoureuse de Wall Street la veille (+2,4% sur le S&P500). 'Les investisseurs hésitent mais sont tentés par des prises de bénéfices après les enquêtes menées dans l'industrie manufacturière, notamment en Asie, confirmant que les tensions sur les chaînes d'approvisionnement constituent un frein à la croissance', note Kiplink. 'Dans la zone euro, ces difficultés ont entraîné la plus forte hausse des prix des différents éléments entrant dans le processus de production en presque 10 ans, faisant craindre une accélération de l'inflation au cours des prochains mois', poursuit-il. Pour l'heure, le taux d'inflation annuel de la zone euro est estimé à 0,9% en février 2021, un niveau stable par rapport à janvier, selon une estimation rapide publiée dans la matinée par Eurostat. Dans l'actualité des valeurs, Nokia gagne 1% sur l'OMX, malgré l'annonce de la prochaine sortie de l'équipementier télécoms finlandais de l'Euro STOXX 50, l'indice phare de la zone euro, au profit du fabricant de semiconducteurs Infineon (stable à Francfort). Swiss Life reste à peu près stable à Zurich, le numéro un suisse de l'assurance-vie ayant fait état de résultats annuels en ligne avec les attentes des analystes, tout en confirmant ses objectifs pour 2021.

