Europe : prudence des Bourses dans l'attente de la Fed

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes font preuve d'un certain attentisme (-0,1% à Londres, +0,1% à Francfort et à Paris), à quelques heures de l'issue de la réunion du comité de politique monétaire de la Fed (FOMC), ce soir. En attendant ce rendez-vous phare de la semaine, les opérateurs prendront connaissance, cet après-midi, des ventes de détail aux Etats-Unis. 'Le poids des achats sur internet dans les ventes totales sera regardé avec attention', estimait Aurel BGC en début de semaine. De ce côté de l'Atlantique, les prix à la consommation au Royaume Uni ont augmenté à un rythme annuel de 0,2% en août, un taux en chute de 0,8 point par rapport à celui affiché le mois précédent, mais le consensus attendait un taux de 0%. 'Cette chute représente probablement le point bas pour l'inflation, mais une progression soutenue pour atteindre 2% paraît improbable durant les cinq prochaines années', réagit-on chez Capital Economics. Par ailleurs, la balance commerciale de la zone euro s'est élevée à +20,3 milliards d'euros en juillet, en hausse par rapport à juin (+16 milliards), les exportations ayant augmenté de 6,5% alors que les importations ne se sont accrues que de 4,2%. Sur le front des valeurs, Inditex s'adjuge 7% à Madrid, après la publication par la chaine de vêtements d'un bénéfice net au titre de son deuxième trimestre comptable, marquant un retour aux profits après une perte sur les trois premiers mois de l'exercice. Lagardère recule de 1% à Paris, sur fond de dégradation de conseil chez Oddo BHF à 'alléger', estimant que 'le momentum opérationnel et stratégique est insuffisamment attractif à court terme pour maintenir sa recommandation 'neutre'.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.