Europe: prudence dans l'attente des banques centrales information fournie par Cercle Finance • 12/12/2022 à 11:30

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes commencent dans la prudence (-0,1% à Londres et à Francfort, stabilité à Paris) une semaine placée sous le signe de la politique monétaire, avec les réunions prévues jeudi prochain de la Banque d'Angleterre et de la BCE.



'Des arguments existent pour que la BCE augmente ses taux de 75 points de base, mais nous soupçonnons qu'elle ralentira plutôt le rythme à 50 pdb alors que la politique se rapproche de la neutralité', estimait Capital Economics la semaine dernière.



'Le conseil des gouverneurs est également susceptible de dire qu'il commencera à réduire son bilan au premier semestre de l'année prochaine, mais à un rythme très lent', poursuivait le bureau d'analyse économique londonien.



Les prochains jours seront chargés aussi sur le front des données macroéconomiques, avec par exemple les indices ZEW en Allemagne et du climat des affaires en France, les chiffres de l'inflation en zone euro et au Royaume Uni, puis les indices PMI préliminaires.



Les opérateurs européens devraient en outre se montrer attentifs aux Etats-Unis, où doivent paraitre des statistiques comme l'inflation, les ventes de détail et la production industrielle, mais surtout se tenir la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale.



'La Fed ralentira le rythme de remontée de son taux directeur à +50 pdb après quatre hausses de +75 pdb, premier signe de modération dans cette phase de resserrement monétaire, déjà historique par son ampleur et sa rapidité', avançait Oddo BHF vendredi.



Ce dernier doute cependant que Jerome Powell aille jusqu'à dire que la Fed est prête à ralentir encore le pas à +25pdb dès la réunion suivante en février, notant que le reflux de l'inflation américaine n'a pas encore été amorcé pour les salaires.



Dans l'actualité des valeurs, LSE Group prend près de 4% après l'annonce d'un partenariat stratégique avec Microsoft pour se doter d'une infrastructure cloud, ainsi que d'une prise de participation du géant informatique dans le capital du groupe de Bourses britannique.