Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Europe: prudence dans l'attente de Christine Lagarde information fournie par Cercle Finance • 04/06/2024 à 11:47









(CercleFinance.com) - La prudence l'emporte nettement sur les places européennes (-0,6% à Londres, -0,8% à Paris, -1,1% à Francfort), les investisseurs hésitant à pousser les indices vers de nouveaux records en attendant d'en savoir plus sur l'évolution des politiques monétaires.



Si la réunion de la BCE devrait se conclure, jeudi, par une baisse des taux directeurs de 25 points de base, les investisseurs seront surtout attentifs aux propos de sa présidente Christine Lagarde pour anticiper la future trajectoire des taux.



'La réaction des marchés pourrait bien s'avérer sans grand relief, comme cela a été le cas à l'issue des précédents conseils des gouverneurs et l'annonce d'une baisse de 25 points risque bien d'être considérée comme un non-événement', prédit Danske Bank.



Seule donnée majeure de la matinée en Europe, le chômage en Allemagne a reflué au mois de mai : selon l'Office fédéral du Travail, le nombre de demandeurs d'emploi a reculé de 27.000 à environ 2,72 millions en données ajustées des variations saisonnières.



Si le taux de chômage a diminué de 0,2 point de pourcentage pour atteindre 5,8%, l'agence met en évidence une baisse 'relativement faible', signifiant selon elle que l'amélioration de la conjoncture est 'encore longue à se manifester'.



Dans l'actualité des valeurs, STMicroelectronics prend 2% à Paris et à Milan, sur fond d'un accord avec le constructeur automobile chinois Geely Auto pour un approvisionnement à long terme pour des composants en carbure de silicium (SiC).





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.