Europe: prudence avant les banques centrales information fournie par Cercle Finance • 03/02/2022 à 11:20

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes cèdent du terrain ce matin (-0,1% à Londres, -0,6% à Francfort, -0,4% à Paris), à l'approche des conclusions des réunions de politique monétaire de la Banque d'Angleterre et de la BCE en milieu de journée.



'Sauf gros coup de théâtre, l'immense majorité des économistes s'attend à ce que la Banque Centrale Européenne ne modifie en aucune façon sa politique monétaire après ses annonces de la mi-décembre', souligne Kiplink Finance.



Ce dernier note cependant que 'le scénario d'une inflation 'transitoire' privilégié jusqu'ici par la banque centrale pourrait être ébranlé si les prix persistent à s'afficher très au-dessus de l'objectif de moyen terme de 2% visé par la BCE'.



Nouveau signal de tension inflationniste, les prix à la production industrielle ont augmenté de 2,9% dans la zone euro et dans l'UE, en décembre 2021 par rapport à novembre, après des hausses séquentielles en novembre de 1,8% dans la zone euro et de 2,0% dans l'UE.



Par ailleurs, a été dévoilé dans la matinée l'indice PMI final composite de la zone euro qui s'est replié à 52,3 le mois dernier, contre 53,3 en décembre et 52,4 en estimation 'flash', traduisant donc un ralentissement de la croissance du secteur privé de la zone.



'Le ralentissement de la croissance de l'activité a coïncidé avec la propagation du variant Omicron et avec le durcissement consécutif des restrictions sanitaires, qui sont actuellement les plus strictes depuis mai 2021', explique-t-on chez IHS Markit.



L'indice PMI de l'activité globale du Royaume Uni est ressorti quant à lui à 54,2 au titre de janvier, contre un plus bas de dix mois inscrit à 53,6 en décembre, traduisant ainsi une accélération de la croissance du secteur privé.



Dans l'actualité des valeurs, les opérateurs réagissent à de nombreuses publications de résultats, accueillant positivement celle de Shell (+1%), mais sanctionnant celles d'ABB (-2%), Roche (-3%), Nokia (-3%), BBVA (-4%), Infineon (-4%) et ING (-4%).