Europe : prudence avant le discours de Jerome Powell

(CercleFinance.com) - Les Bourse européennes s'inscrivent en retrait (-0,3% à Londres et à Paris, -0,5% à Francfort), dans l'attente de la conclusion de la réunion du comité de politique monétaire de la Fed (FOMC), prévue après la clôture en Europe. 'Le communiqué publié à l'issue de la réunion du FOMC devrait comporter peu de changement par rapport au précédent', estime Aurel BGC qui attend donc un maintien de taux directeurs proches de zéro et de l'ensemble des dispositifs de soutien à l'économie. 'Les attentes des investisseurs se concentrent sur la conférence de presse de Jerome Powell', poursuit-il, anticipant un discours plus positif sur les perspectives d'activité, mais une situation économique encore très loin des objectifs de la banque centrale. Avant ce rendez-vous, les opérateurs prendront connaissance des commandes de biens durables américaines, qui 'devraient avoir ralenti, mais être restées en croissance fin 2020' selon Aurel BGC, ainsi que des résultats de groupes comme Boeing ou AT&T. De ce côté de l'Atlantique, KPN bondit de près de 5% à Amsterdam, après la présentation par l'opérateur télécoms, au titre du dernier trimestre 2020, d'un profit opérationnel en hausse de 11% à 223 millions d'euros, battant ainsi le consensus. Siemens Healthineers gagne plus de 2% à Francfort au lendemain du relèvement de ses perspectives par le groupe de technologies médicales pour l'exercice en cours, après des trimestriels supérieurs aux prévisions en raison de la normalisation de la demande.

