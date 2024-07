Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Europe: prudence avant la montée des trimestriels information fournie par Cercle Finance • 16/07/2024 à 11:40









(CercleFinance.com) - Le rouge prédomine sur les places européennes (-0,1% à Londres, -0,3% à Francfort, -0,5% à Paris), alors que la saison des résultats trimestriels va s'intensifier cette semaine outre-Atlantique et que l'indice ZEW du sentiment économique allemand repart à la baisse.



Les investisseurs semblent privilégier une certaine prudence dans l'attente des publications trimestrielles des géants technologiques américains. Pour l'heure, ils prendront connaissance, ce mardi, de celles de Bank of America et Morgan Stanley.



Ils attendent aussi les ventes au détail aux Etats-Unis, attendues en repli de 0,2% en juin par rapport au mois précédent, et qui viendront alimenter les débats concernant les effets de l'inflation sur la consommation des ménages américains.



En attendant, l'indicateur ZEW du sentiment économique pour l'Allemagne a baissé en juillet pour la première fois depuis un an, perdant 5,7 points pour s'établir à 41,8, traduisant donc une détérioration des perspectives économiques.



'Le fait que les exportations allemandes aient diminué plus que prévu en mai, l'incertitude politique en France et le manque de clarté concernant la future politique monétaire de la BCE ont contribué à cette évolution', explique Achim Wambach, le président de ZEW.



Sur le front des valeurs, Richemont gagne 1% à Zurich, le groupe de luxe (Cartier, Van Cleef & Arpels, Buccellati) ayant dévoilé un chiffre d'affaires à peu près stable sur son premier trimestre, 'malgré des incertitudes macroéconomiques et géopolitiques persistantes'.



Hugo Boss lâche plus de 8% à Francfort, au lendemain d'une publication préliminaire décevante de la maison de vêtements haut de gamme, qui a fait part à cette occasion d'un abaissement de ses objectifs annuels.



A Paris, Scor s'effondre de 24% sanctionné pour un 'très important profit warning en réassurance vie' selon Oddo BHF, 'compte tenu des actions prises sur les provisions et d'un écart d'expérience qui continue d'être négatif'.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.