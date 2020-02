Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe/PMI-Nouveaux signes d'embellie pour l'économie de la zone euro Reuters • 05/02/2020 à 10:53









(Actualisé avec résultats des enquêtes au Royaume-Uni et en Espagne) 5 février (Reuters) - Principaux résultats définitifs des enquêtes d'IHS Markit auprès des directeurs d'achat du secteur des services en Europe, publiés mercredi: * ZONE EURO - DÉBUT D'ANNÉE ENCOURAGEANT POUR LES SERVICES LONDRES - La croissance de l'activité du secteur privé dans la zone euro s'est accélérée en janvier, confirment les résultats définitifs des enquêtes mensuelles d'IHS Markit, un nouvel élément suggérant que le pire est passé pour la région. L'indice PMI composite, considéré comme un bon baromètre de l'évolution de l'activité économique globale dans la zone euro, a atteint son plus haut niveau depuis cinq mois à 51,3 après 50,9 en décembre, dépassant la première estimation qui l'avait donné inchangé. "Une nouvelle hausse de l'indice PMI, au plus haut depuis août dernier, constitue un nouvel élément de preuve du fait que la tendance pourrait s'inverser pour l'économie de la zone euro", estime Chris Williamson, chef économiste d'IHS Markit. Il précise que le niveau du PMI composite correspond à une croissance d'environ 0,2%. Le sous-indice des nouvelles commandes est remonté à 51,3 après 50,6. Pour le seul secteur des services, l'indice PMI ressort en baisse à 52,5 après 52,8 en décembre et 52,2 en première estimation. * ALLEMAGNE - DÉBUT D'ANNÉE ENCOURAGEANT POUR LES SERVICES BERLIN - L'activité du secteur allemand des services a enregistré en janvier sa croissance la plus soutenue depuis cinq mois, montrent les résultats de l'enquête d'IHS Markit. L'indice PMI sectoriel a progressé à 54,2 après 52,9 en décembre, un chiffre qui confirme la première estimation. L'enquête montre aussi une augmentation des nouveaux contrats pour le deuxième mois consécutif et confirme la bonne santé de l'emploi dans le secteur, au plus haut depuis sept mois. "Le secteur allemand des services a réalisé un début d'année brillant, qui apporte un soulagement bienvenu sur le fait que l'économie intérieure reste globalement résistante à la faiblesse du secteur manufacturier", commente Phil Smith, économiste d'IHS Markit. "En outre, le fait que les entreprises de services aient accéléré les créations d'emploi en janvier est de bon augure pour la demande intérieure même si la croissance globale de l'emploi reste limitée par les réductions d'effectifs dans l'industrie." L'indice PMI composite, qui rassemble les services et le secteur manufacturier, progresse à 51,2 selon les résultats définitifs de l'enquête, dépassant légèrement l'estimation "flash" (51,1). * FRANCE - LA CROISSANCE DES SERVICES RALENTIT UN PEU PARIS - La croissance de l'activité du secteur français des services a ralenti en janvier, montrent les résultats de l'enquête mensuelle d'IHS Markit. L'indice PMI sectoriel a reculé à 51,0, son plus bas niveau depuis neuf mois, après 52,4 en décembre. Le PMI composite, qui regroupe les services et l'industrie manufacturière, baisse lui aussi, à 51,1 après 52,0. "Le secteur privé français a entamé 2020 sur une note faible, la croissance de l'activité comme des nouvelles commandes tombant à son niveau le plus lent depuis septembre", explique Eliot Kerr, économiste d'IHS Markit, précisant que les chiffres de janvier suggèrent un rythme de croissance d'environ 0,2%. * ROYAUME-UNI - LE REBOND POST-ÉLECTORAL SE CONFIRME LONDRES - Le rebond de l'économie britannique perceptible depuis les élections législatives de décembre s'est renforcé en janvier, les entreprises du secteur des services enregistrant le flux de nouveaux contrats le plus soutenu depuis plus d'un an et demi, montrent les résultats de l'enquête d'IHS Markit. L'indice PMI des services a progressé à 53,9 après 50,0 en décembre, dépassant la première estimation pour janvier qui l'avait donné à 52,9. Ce chiffre, le plus élevé enregistré depuis septembre 2018, dépasse les estimations les plus optimistes des économistes interrogés par Reuters, qui tablaient en moyenne sur une simple confirmation de l'estimation "flash". Le sous-indice des nouveaux contrats a quant à lui atteint son plus haut niveau depuis juin 2018 et celui des anticipations le plus haut depuis mai 2015. Le PMI composite, qui regroupe les services et l'industrie manufacturière, progresse à 53,3 après 49,3 en décembre et 52,4 en première estimation, au plus haut depuis septembre 2018. * ITALIE - LA CROISSANCE DE L'ACTIVITÉ S'ACCÉLÈRE ROME - L'activité du secteur italien des services a progressé en janvier pour le huitième mois consécutif et sa croissance s'est légèrement accélérée, montre l'enquête d'IHS Markit. L'indice PMI sectoriel est remonté à 51,4 après 51,1 en décembre, alors que les économistes interrogés par Reuters prévoyaient une baisse à 50,2. Le sous-indice des nouveaux contrats a toutefois reculé à 51,2 après 51,6. L'indice PMI composite italien, qui regroupe les services et le secteur manufacturier, progresse à 50,4 après 49,3, repassant le seuil de 50 qui sépare expansion et contraction, sous lequel il était tombé en novembre. * ESPAGNE - LA CROISSANCE A RALENTI EN JANVIER MADRID - La croissance du secteur espagnol des services a ralenti en janvier, tombant à son plus bas niveau depuis six ans, dans un contexte dominé par les incertitudes sur la politique économique de Madrid. L'indice PMI sectoriel a reculé à 52,3 après 54,9 en décembre. Les entreprises interrogées ont fait état d'une baisse de leur activité, la croissance de leurs ventes tombant à son niveau le plus faible depuis septembre 2013, précise IHS Markit. (Bureaux européens de Reuters, version française Marc Angrand, édité par Jean-Michel Bélot)

