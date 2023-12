Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe: PMI manufacturiers bien accueillis en Bourse information fournie par Cercle Finance • 01/12/2023 à 11:25









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes entament ce dernier mois de l'année du bon pied (+0,6% à Londres, +0,7% à Francfort, +0,3% à Paris), les opérateurs semblant privilégier une lecture plutôt positive des indices PMI manufacturiers de la matinée.



L'indice PMI HCOB pour l'industrie manufacturière de la zone euro, produit par S&P Global, s'est redressé de 43,1 en octobre à 44,2 le mois dernier, son plus haut niveau depuis mai dernier, et signale ainsi une contraction un peu moins forte du secteur.



'Les tendances diffèrent entre les quatre principales économies de la région', note toutefois Cyrus de la Rubia, chef économiste à la Hamburg Commercial Bank, précisant que le recul de la production s'est atténué en Allemagne alors qu'il s'est renforcé ailleurs.



De même, l'indice PMI de l'industrie manufacturière britannique a progressé pour le troisième mois consécutif pour atteindre 47,2 le mois dernier, après 44,8 en octobre et contre 46,7 en première estimation.



En outre, les marchés semblent encore bénéficier des chiffres rassurants de la veille concernant l'inflation dans la zone euro, marqués notamment par un taux annuel sous-jacent passé de 4,2% en octobre à 3,6% en novembre.



'Ces données sont susceptibles d'alimenter les spéculations selon lesquelles la BCE réduira bientôt son taux directeur', réagissait Commerzbank, jugeant cependant qu'il était 'trop tôt pour crier victoire sur l'inflation, compte tenu de la forte hausse des salaires'.



Sur le front des valeurs, Anglo American (+6%) et Antofagasta (+4%) se distinguent tous deux à Londres, entourés après des relèvements de recommandations de 'neutre' à 'achat' sur les titres de ces deux compagnies minières.





Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.