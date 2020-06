Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe/PMI-La contraction de l'activité s'atténue mais un retour à la normale reste loin Reuters • 03/06/2020 à 10:35









PARIS, 3 juin (Reuters) - Principaux résultats définitifs des enquêtes Markit auprès des directeurs d'achat du secteur des services en Europe: * ZONE EURO - LA CHUTE DE L'ACTIVITÉ RALENTIT EN MAI LONDRES - L'activité du secteur des services a subi en mai une nouvelle contraction toujours en proie aux retombées de l'épidémie et bien que les signes pointent vers une amélioration, le retour à une croissance de l'économie pourrait prendre plusieurs mois. L'indice PMI composite, qui reflète l'évolution de l'activité des services et de l'industrie manufacturière, est remonté à 31,9 après un plus bas historique de 13,6 le mois précédent, montrent mercredi les résultats définitifs des enquêtes d'IHS Markit auprès des directeurs d'achats. Il est supérieur à l'estimation initiale de 30,5 mais reste une nouvelle fois sous le seuil de 50, qui sépare la contraction d'une expansion de l'activité. Le PMI du seul secteur des services est remonté à 30,5 après un creux à 12,0 en avril et 28,7 en estimation flash. "L'ampleur du ralentissement de la zone euro a été mise en évidence par un nouveau mois de contraction de l'activité des pays qui la composent", a déclaré Chris Williamson, économiste en chef chez IHS Markit. "Le produit intérieur brut (PIB) de la zone euro devrait donc baisser à un rythme sans précédent au deuxième trimestre, accompagné de la plus forte hausse du chômage de l'histoire du bloc". Le PIB de la zone euro a reculé de 3,8% en premier trimestre et une enquête Reuters a montré que sa contraction devrait s'accentuer sur avril-juin avec une chute attendue de 11,3% et une taux de chômage d'environ 10% pour chaque trimestre de l'année. * ALLEMAGNE - LA CONTRACTION DANS LES SERVICES S'ATTÉNUE BERLIN - La contraction dans le secteur des services en Allemagne s'est atténuée en mai après le creux historique touché le mois précédent, la levée des restrictions mises en place pour lutter contre le coronavirus favorisant une reprise de l'activité. L'indice des services compilé par IHS Markit auprès des directeurs d'achat (PMI) s'affiche à 32,6 dans sa version définitive, contre une première estimation à 31,4 et après 16,2 en avril. L'indice composite, qui combine les services et l 'activité manufacturière, remonte à 32,3, contre une première estimation à 31,4 et après 17,4 le mois précédent. Le ralentissement du déclin de l'activité n'empêche pas le pessimiste sur l'avenir avec un nombre de créations d'entreprises toujours très faible. "Les données montrent que l'économie reste très affaiblie, avec la vraie possibilité d'une contraction à deux chiffres au deuxième trimestre", commente Phil Smith, économiste d'IHS Markit. * FRANCE - L'ACTIVITÉ DES SERVICES REMONTE EN MAI PARIS - L'activité du secteur des services français s'est améliorée plus qu'annoncé en première estimation avec la levée partielle des mesures de confinement mais reste en contraction, montrent les résultats définitifs de l'enquête d'IHS Markit. Le PMI des services dans sa version définitive ressort à 31,1 après 10,2 en avril, un plus bas historique. Une première estimation l'avait donné à 29,4. L'indice composite, qui réunit le secteur manufacturier et celui des services, est remonté à 32,1 en mai après le plus bas jamais enregistré en avril à 11,1 et une estimation flash à 30,5. La France a subi l'un des confinement les plus stricts d'Europe dès la mi-mars et les restrictions ont progressivement été assouplies à partir du 11 mai, les cafés et restaurants n'ayant été autorisés à rouvrir leurs portes que le 2 juin. "La baisse d'activité dans le secteur manufacturier et dans celui des services s'est atténuée en mai et cette tendance devrait se confirmer à mesure que les entreprises reprennent du service", a déclaré Eliot Kerr, économiste d'IHS Markit. "Bien que la contraction devrait durer avec une demande toujours modérée, les chiffres du PMI devraient continuer à s'améliorer dans les mois à venir, à moins d'une deuxième vague de l'épidémie", a-t-il ajouté. (Bureaux européens de Reuters)

