Europe: PMI éclipsés par le conflit ukrainien

(CercleFinance.com) - Le contexte géopolitique tendu continue de peser lourdement sur le moral des Bourses européennes (-0,9% à Londres, -2,5% à Francfort, -2,6% à Paris), la crise ukrainienne faisant passer clairement au second plan les statistiques et résultats d'entreprises du jour.



'Si l'on cherche un minimum d'espoir sur le front de la guerre, il est positif que les délégations ukrainiennes et russes aient accepté de poursuivre les pourparlers de paix hier soir, même si rien de concret n'est sorti du premier tour', note Deutsche Bank.



'Néanmoins, les combats se sont intensifiés et les informations faisant état de troupes russes supplémentaires se dirigeant vers l'Ukraine ont accompagné le bruit du sabre nucléaire du président Poutine', souligne en même temps l'établissement allemand.



Sans grand effet sur la tendance de marché, l'indice PMI final IHS Markit pour le secteur manufacturier de la zone euro s'est replié de 58,7 en janvier à 58,2 en février, tiré à la baisse par l'indice des délais de livraison des fournisseurs.



'Les tensions inflationnistes sont demeurées très élevées, l'existence de marchés vendeurs conférant un fort pouvoir de tarification aux entreprises', met en avant IHS Markit, qui pointe aussi le conflit russo-ukrainien qui menace la croissance de la région.



La crise ukrainienne continue d'ailleurs d'affecter lourdement le secteur de l'énergie, au sein duquel Shell (-2% à Londres) a fait part de son intention de mettre fin à ses coentreprises avec Gazprom, avec lequel il conduisait plusieurs projets en Russie.



Du côté des publications de résultats du jour, les opérateurs saluent celle de Beiersdorf (+5%), ainsi que, dans une moindre mesure, celles de Bayer (+2%) et de Swiss Life (+1%), mais ils se montrent beaucoup moins enthousiastes pour celle de Zalando (-10%).





