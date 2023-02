Europe: piètre accueil aux données de S&P Global information fournie par Cercle Finance • 21/02/2023 à 11:28

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes cèdent un peu de terrain ce mardi (-0,2% à Londres, -0,4% à Francfort et à Paris), et ce malgré la parution, en cours de matinée, d'indices PMI rassurants concernant le dynamisme de l'activité économique dans la région.



Selon son estimation flash, l'indice PMI composite de S&P Global pour la zone euro s'est redressé pour un quatrième mois consécutif en février. A 52,3 contre 50,3 en janvier, il signale ainsi la plus forte croissance du secteur privé depuis mai 2022.



'Avec un marché du travail toujours très tendu et de fortes pressions sur les prix, l'enquête renforcera la conviction des décideurs de la BCE que leur cycle de resserrement a encore du chemin à parcourir', prévient cependant Capital Economics.



De même, l'indice PMI composite du Royaume Uni est ressorti à 53, à comparer à 48,5 en janvier, mais 'la fermeté des indicateurs d'inflation renforce la probabilité d'un nouveau resserrement monétaire de la Banque d'Angleterre', selon les enquêteurs.



Autre donnée de la matinée, l'indice ZEW du sentiment économique en Allemagne a aligné un cinquième mois consécutif de progression pour atteindre 28,1 points ce mois-ci, soit son plus haut niveau depuis les 54,3 points d'il y a un an.



Côté valeurs, les opérateurs accueillent favorablement un résultat de quatrième trimestre supérieur aux attentes de HSBC (+1% à Londres), la banque ayant bénéficié de la bonne tenue de ses activités de marchés et d'une baisse de ses coûts.



Toujours à Londres, ils se montrent, par contre, plus réservés au sujet de la publication annuelle de la chaine hôtelière haut de gamme InterContinental (-1%) et surtout des semestriels de la compagnie minière BHP (-2%).



Parmi les entreprises ayant dévoilé leurs comptes à Paris, le groupe énergétique Engie se distingue avec un bond de près de 4%, à l'inverse du groupe informatique Capgemini (-2%) et plus encore du fournisseur de solutions de paiement Worldline (-3%).