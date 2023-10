Europe: peu de mouvement malgré une salve de statistiques information fournie par Cercle Finance • 04/10/2023 à 11:32

(CercleFinance.com) - Les places boursières européennes évoluent sans réelle direction ce matin: Paris grappille 0,1% devant Londres (stable) et Francfort (-0,1%).



Les diverses statistiques publiées ce matin n'ont pas eu d'effet sur les cours, ni sur l'enthousiasme des investisseurs.



Ainsi, l'indice PMI composite HCOB de l'activité globale dans la zone euro est ressorti à 47,2 en septembre (chiffre très légèrement révisé par rapport à 47,1 en estimation flash). L'indice signale une quatrième baisse mensuelle consécutive de l'activité du secteur privé de la zone.



L'indice s'est toutefois légèrement redressé par rapport à août (46,7), témoignant d'un ralentissement de la contraction.



Par ailleurs, au mois d'août, le volume des ventes du commerce de détail corrigé des variations saisonnières a diminué de 1,2% dans la zone euro et de 0,9% dans l'UE, par rapport au mois précédent, selon les estimations d'Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne.



Enfin, les prix à la production industrielle ont augmenté de 0,6% dans la zone euro et de 0,5% dans l'UE en août selon les estimations d'Eurostat, après des diminutions en juillet de respectivement 0,5% dans la zone euro et de 0,7% dans l'UE.



Les opérateurs surveilleront en seconde partie de journée la parution outre-Atlantique des indices PMI et ISM des services, tandis que l'enquête ADP donnera une première indication du marché du travail en septembre, avant le rapport officiel de vendredi.



Dans l'actualité des valeurs européennes, Roche a présenté aujourd'hui les résultats positifs d'une étude en cours évaluant l'efficacité et l'innocuité d'Evrysdi® (risdiplam) chez les bébés atteints de SMA pré-symptomatique, âgés de la naissance à six semaines.



Novartis a finalisé aujourd'hui la scission de Sandoz, son activité Génériques et Biosimilaires, par le biais d'une distribution de dividendes en nature aux détenteurs d'actions Novartis et d'American Depositary Receipts (ADR).



ABB annonce avoir signé un protocole d'accord avec Altilium, groupe britannique de technologies propres, afin de soutenir à terme l'intensification du recyclage des matériaux de batterie.



Enfin, flatexDEGIRO fait part de l'ouverture de 25 000 nouveaux comptes clients en septembre 2023, ce qui porte à 2,63 millions le nombre de clients total.