Europe: peu de mouvement en l'absence de catalyseurs

(CercleFinance.com) - Les principales places boursières européennes restent au contact de leur point d'équilibre ce matin, sans grand mouvement, avec +0,1% pour Paris et Francfort et -0,2% à Londres.



Pour cette dernière séance de la semaine, les investisseurs devraient encore éviter de prendre des risques sachant que Wall Street ne rouvrira que pour une séance écourtée en ce 'Black Friday', journée qui lance le coup d'envoi de la frénésie commerciale des fêtes de fin d'année.



En l'absence de catalyseurs, l'appétit pour le risque reste alimenté par l'espoir d'une accalmie sur les taux d'intérêt.



Les 'minutes' de la BCE, publiées hier, ont montré hier que le Conseil des gouverneurs se tenait prêt à de nouvelles hausses de taux, même si cette option ne correspond pas à son scénario de base.



Les indices PMI dévoilés jeudi ont d'ailleurs montré que l'activité dans la zone euro s'était contractée pour le sixième mois de suite en novembre, renforçant encore un peu plus la probabilité d'une récession, un scénario que la BCE cherche à tout prix à éviter.



Dans ce contexte, l'indice Ifo du climat des affaires en Allemagne, qui a été publié ce matin, est particulièrement surveillé par les investisseurs.



Le climat des affaires s'est un peu amélioré au mois de novembre en Allemagne, un rebond toutefois insuffisant pour échapper aux pressions récessionnistes actuelles, selon l'enquête mensuelle publiée vendredi par l'institut Ifo.



Son indice du climat des affaires, calculé à partir des réponses de 9.000 entreprises, s'est établi à 87,3 sur le mois en cours, contre 86,9 en octobre, là où les économistes anticipaient en moyenne un indice à 87,5.



Aux Etats-Unis, le seul indicateur au menu du jour est l'indice PMI, qui semble s'être stabilisé un peu au-dessus du seuil critique de 50 points depuis septembre.



Sur le marché des changes, l'euro reste stable face au billet vert, autour des 1,09$/euro.



Les cours du brut se montrent hésitants alors que l'attention des investisseurs va peu à peu se tourner vers Vienne, où les ministres de l'Opep et de ses alliés décideront, la semaine, prochaine, de leur stratégie de production.



Le Brent grignote 0,4% à 81,6 dollars le baril tandis que l'once d'or gagne 0,3%, à 1995$.



Dans l'actualité des sociétés européennes, BASF annonce avoir franchi 'une étape majeure' dans la construction d'un électrolyseur à membrane échangeuse de protons. En coopération avec Siemens Energy, les travaux d'électrolyse de l'eau sur le site de Ludwigshafen - le projet dit Hy4Chem-EI - vont pouvoir entrer dans la prochaine phase de construction.



Mercedes-Benz a annoncé aujourd'hui que l'équipe McLaren F1 continuera à bénéficier de son unité de puissance Mercedes-AMG jusqu'à 2030, prolongeant ainsi leur collaboration pour quatre années supplémentaires.



Enfin, Vestas indique avoir reçu une commande de 270 MW pour alimenter un projet éolien appartenant à une filiale d'Engie North America aux États-Unis. La commande porte sur 60 éoliennes V163-4,5 MW.







