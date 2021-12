Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe: peu de mouvement boursier, Omicron en embuscade information fournie par Cercle Finance • 27/12/2021 à 11:15









(CercleFinance.com) - Les mouvements sont limitées sur les principales places boursières européennes, Paris et Francfort grappillant moins de 0,1% tandis que les portes de bourses de Londres resteront fermées aujourd'hui.



Dans des volumes qui s'annoncent réduit en cette période de fin d'année, la prudence reste de mise, notamment au regard du pic de propagation du variant Omicron.



L'évolution de la situation sanitaire devrait d'ailleurs être au coeur de l'attention des investisseurs au cours des prochains jours, aucune donnée macroéconomique majeure n'étant attendue à court terme.



Dans l'actualité des sociétés européennes, Roche a annoncé vendredi soir que la FDA avait accordé une autorisation d'utilisation d'urgence (EUA) pour son test à domicile Covid-19, qui sera disponible partout aux États-Unis à partir de janvier, conformément aux directives et aux stratégies de dépistage locales.



Ferrari annonce que son équipe de F1, la Scuderia Ferrari, disposera d'un nouveau 'Partenaire Premium' pour la saison prochaine, à savoir Velas Network AG.



Enfin, la société Roularta a approuvé la nomination de Rik Vanpeteghem en tant que nouvel administrateur indépendant lors de son assemblée générale extraordinaire du mardi 21 décembre 2021.





