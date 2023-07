Europe: peu de mouvement, aucune tendance ne se dessine information fournie par Cercle Finance • 04/07/2023 à 11:58

(CercleFinance.com) - Peu de mouvement à l'oeuvre sur les principales places boursières européennes : Londres s'arroge péniblement 0,1%, devant Paris (à l'équilibre) et Francfort (-0,1%).



La séance s'annonce d'autant plus calme que les portes de Wall Street resteront fermées en ce jour 'd'Independance Day', soit la fête nationale des Etats-Unis.



A l'entame du second semestre, les problèmes susceptibles d'occuper l'esprit des intervenants sont bien connus, à savoir une inflation persistante, des économies en perte de vitesse et des hausses de taux qui se poursuivent.



Dans ce contexte de marché jugé 'complexe', les stratèges d'AllianzGI, la branche de gestion d'actifs de l'assureur allemand, recommandent aux investisseurs d'adopter une approche prudente.



'Il faudra être sélectif, privilégier des portefeuilles équilibrés entre les styles, éviter les bilans trop endettés, les industries trop énergivores et préférer les sociétés ayant montré leur capacité à montrer leurs prix', explique Catherine Garrigues, directrice de la stratégie actions convictions chez AllianzGI.



'On peut dire que les actions américaines sont aujourd'hui très bien valorisées, ce qui, selon nous, devrait contribuer à leur sous-performance d'ici à la fin de l'année', soulignent les équipes de Capital Economics.



Sur le front des statistiques, les investisseurs devront se contenter aujourd'hui de la balance commerciale allemande. Ainsi, un total de 130,5 milliards d'euros de marchandises ont été exportés d'Allemagne en mai 2023 et 116,1 milliards d'euros ont été importés en Allemagne selon l'Office fédéral de la statistique (Destatis). La balance du commerce extérieur s'est clôturée avec un excédent de 14 milliards d'euros en mai.



Dans l'actualité des sociétés européennes, Ryanair indique avoir transporté 17,4 millions de passagers en juin, un chiffre en hausse de 9% par rapport à juin 2022 (15,9 millions de passagers), avec un taux de remplissage de 95%, inchangé par rapport à juin 2022.



Dufry annonce avoir ouvert un nouveau magasin duty-paid à l'aéroport de Vitória (capitale de l'Étatbrésilien de l'Espírito Santo) après la signature d'un contrat de dix ans avec Zurich Airport Brasil.



Volkswagen annonce vouloir investir un milliard d'euros pour sa croissance en Amérique du Sud. Le groupe vise à réaliser 'des gains significatifs' en Amérique du Sud avec 'une offensive produit majeure'.



Enfin, l'assureur néerlandais Aegon a annoncé mardi avoir finalisé la fusion de ses activités aux Pays-Bas avec celles d'a.s.r., une opération qui avait été initialement officialisée à l'automne dernier.