Europe: Paris se distingue avec la présidentielle information fournie par Cercle Finance • 11/04/2022 à 11:25

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes entament la semaine majoritairement dans le rouge (-0,4% à Londres et -0,7% à Francfort), Paris (+0,4%) se distinguant néanmoins au lendemain des résultats du premier tour de l'élection présidentielle française.



Les investisseurs semblent voir d'un bon oeil l'avance d'Emmanuel Macron sur sa rivale Marine Le Pen, écart plus important que celui que préfiguraient certains sondages et qui laisse présager une réélection du Président de la République sortant.



Au plan des statistiques, on prendra connaissance cette semaine (écourtée sur certaines places pour cause de Vendredi Saint) de l'indice ZEW en Allemagne, de l'inflation au Royaume Uni et surtout des décisions du conseil des gouverneurs de la BCE.



'Le conseil devrait laisser ses orientations inchangées, indiquant qu'il s'attend à mettre fin aux achats nets d'actifs au troisième trimestre et à relever les taux directeurs 'quelque temps' par la suite', pronostiquait Capital Economics la semaine dernière.



'Cependant, Christine Lagarde devra concéder que l'inflation est bien plus élevée que prévu. Et à notre avis, les décideurs vont probablement présenter leurs plans de relèvement des taux d'intérêt d'ici peu, car l'inflation continue de surprendre à la hausse', ajoutait-il.



Aux Etats-Unis, sont attendues cette semaine, les prix à la consommation, à la production et à l'importation, ainsi que les ventes de détail pour le mois de mars, et une estimation préliminaire de l'indice UMich de confiance des ménages.



Les prochains jours verront enfin le démarrage de la saison des résultats au titre du premier trimestre, avec en particulier ceux de grandes banques américaines telles que JP Morgan Chase, Citigroup et Goldman Sachs.



Dans l'actualité des valeurs, Equinor grimpe de plus de 3% sur l'OMX après la découverte par la compagnie de pétrole et de gaz à proximité de la zone de Troll et Fram, la sixième depuis l'automne 2019 dans cette zone en Mer du Nord.



Ericsson cède plus de 1%, l'équipementier télécoms ayant annoncé des provisions et charges de dépréciation dans ses comptes de premier trimestre du fait de la suspension pour une durée 'indéterminée' de ses activités en Russie.