Europe: Paris et Francfort en hausse, Londres à la traîne

(CercleFinance.com) - Les principales places boursières européennes évoluent en ordre dispersé ce matin: si Paris et Francfort gagnent 0,5%, Londres est à la traîne et gravite autour de son point d'équilibre.



Hier soir, le compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine a été accueilli dans l'indifférence générale ou presque.



Si les responsables de la banque centrale estiment que le resserrement des conditions monétaires commence à freiner l'activité économique, ils notent aussi que l'inflation reste 'persistante' aux Etats-Unis.



De nouvelles hausses de taux restent donc 'sur la table' dans l'hypothèse où le maintien à leurs niveaux actuels ne devrait pas permettre de se rapprocher de l'objectif d'une inflation autour de 2%.



Dans ces conditions, il apparaît difficile de cerner la date à laquelle la Fed commencera à baisser ses taux, mais il semble que la banque centrale américaine ne sache pas elle-même quand viendra ce moment.



La réaction des marchés obligataires a été imperceptible, mais une petite détente a paru s'imposer en fin de séance avec un repli du rendement des Treasuries à dix ans en direction de 4,40%, ce qui démontre que les 'minutes' s'inscrivent en ligne avec les anticipations.



Les craintes sur la croissance économique et la menace de plus en plus réelle d'une récession aux Etats-Unis favorisent aussi, dans une certaine mesure, la demande pour les obligations souveraines.



A noter que l'euro se stabilise face au billet vert ce matin, vers 1,09$/euro.

Le prix du Brent recule de 0,75%, autour des 81,8$ le baril, tandis que l'or, valeur refuge par excellence, franchit les 2000$ l'once (+1,2%, à 2001 $).



L'attention des investisseurs devrait maintenant se tourner vers les nombreuses publications économiques américaines du jour, à savoir les commandes de biens durables, les inscriptions aux allocations chômage et la confiance des consommateurs du Michigan.



Dans l'actualité des valeurs européennes, thyssenkrupp annonce une perte trimestrielle de 2 milliards d'euros au titre du 3e trimestre de son exercice comptable, bien loin du gain de 389 ME enregistré un an plus tôt.



De son côté, le britannique Kingfisher dit ne plus prévoir qu'un bénéfice ajusté avant impôts de l'ordre de 560 millions de livres sur l'ensemble de l'exercice 2023/2024, contre 590 millions auparavant.



Enel a annoncé aujourd'hui ses prévisions d'investissement entre 2024 et 2026. Le groupe a prévu un total d'investissements bruts d'environ 35,8 milliards d'euros avec des investissements accrus dans les réseaux.







