Europe : Paris et Francfort dans le vert, Londres stabilisé

(CercleFinance.com) - Après avoir cédé du terrain ce matin, la bourse de Londres est de retour à l'équilibre, tandis que Paris et Berlin confirment leur progression, avec des hausses respectives de +0.6% et +0.3%.

' La crainte d'une accélération de l'inflation semble s'être atténuée comme la peur d'un durcissement plus rapide que prévu de la politique monétaire de la Fed ', note-t-on chez Kiplink. Les analystes se fendent même d'un bel oxymore pour décrire la situation, évoquant un climat 'nerveusement calme'.

C'est dans ce contexte que les opérateurs de marché ont pu prendre connaissance ce matin de l'indice PMI composite IHS Markit (estimation flash) de la zone euro. Celui-ci est passé de 53,8 en avril à 56,9 en mai, atteignant son plus haut niveau depuis février 2018 et signalant une troisième hausse mensuelle consécutive de l'activité du secteur privé de la zone euro.

'La levée progressive des mesures sanitaires et la réouverture subséquente de l'économie dans de nombreux pays ont entraîné une forte accélération de la croissance de l'activité globale en mai', explique IHS Markit.

Le taux d'expansion a été porté par la plus forte hausse du volume des nouvelles affaires depuis près de quinze ans. Le degré de confiance des entreprises quant à leur volume d'activité à douze mois a par ailleurs atteint un nouveau sommet historique.

L'indice PMI composite des Etats-Unis est aussi attendu cet après-midi, à 15h45.

Dans l'actualité des valeurs européennes, le Français Colas (-0.8%) a publié hier soir un chiffre d'affaires de 2 milliards d'euros au titre du 1er trimestre 2021, soit une progression de 3% par rapport à la même période un an plus tôt. Dans ce contexte, Colas enregistre un résultat net part du groupe de -227 ME, contre -300 ME douze mois plus tôt.

Objet d'une enquête des autorités européennes, BMW (+0.9%) s'attend à ce que la Commission européenne ' réduise considérablement ' les poursuites à son égard. Le constructeur est soupçonné de s'être entendu avec d'autres afin de restreindre la concurrence sur le déploiement de technologies de réduction des émissions polluantes.

Alors que le groupe avait provisionné 1.4 milliard d'euros en avril 2019, la réévaluation de l'amende pourrait se traduire

' par un effet positif sur les résultats d'environ 1 milliard d'euros au deuxième trimestre 2021 ', anticipe-t-il déjà.

Par ailleurs, l'actualité des valeurs du secteur médical est particulièrement riche ce vendredi. Bayer vient d'annoncer que le comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne des médicaments (EMA) a recommandé l'autorisation de mise sur le marché du vericiguat dans le cadre du traitement de l'insuffisance cardiaque chronique symptomatique chez certains patients.

De son côté, le laboratoire anglo-suédois AstraZeneca (stable) fait savoir que son vaccin contre la Covid-19 a été autorisé dans le cadre d'une procédure d'utilisation d'urgence au Japon, pour l'immunisation des personnes de 18 ans et plus.

Son homologue britannique GSK (-0.6%) a déclaré la vente de ses quelque 32 millions d'actions ordinaires d'Innovia - une société de gestion de redevances - à Innovia, au prix de 12.25 $ par action, soit un produit de 392 M$.

Par ailleurs, GSK et Vir Biotechnology ont annoncé aujourd'hui que le comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne des médicaments (EMA) a approuvé l'utilisation du sotrovimab, un anticorps mononucléal, comme traitement des patients de plus de 12 ans et 40 kilos atteint de la Covid et risquant d'évoluer vers une forme sévère.

Enfin le laboratoire franco-britannique Novacyt craint que son conflit avec le Ministère de la Santé et des Affaires Sociales britannique (DHSC), n'ait ' un impact significatif sur le chiffre d'affaires du premier trimestre 2021 réalisé avec le DHSC'. Conséquence ? L'action Nocavyt plonge de 11%...