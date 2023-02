Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe: Paris en tête avec une série de publications information fournie par Cercle Finance • 16/02/2023 à 11:42









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes gagnent du terrain ce jeudi (+0,3% à Londres, +0,6% à Francfort), en particulier Paris (+1%) où les opérateurs réservent des accueils souvent chaleureux aux nombreuses publications d'entreprises de la séance.



Parmi les poids lourds de la cote parisienne, ils saluent notamment les performances dévoilées par Orange et Pernod Ricard (+5% chacun), mais aussi Airbus (+3%) et dans une moindre mesure, Air Liquide (+1%).



Ailleurs en Europe, Shell reste à peu près stable à Amsterdam tandis que Nestlé cède 1% à Zurich après leurs résultats annuels respectifs, alors que ceux de Commerzbank (+8% à Francfort) reçoivent un accueil enthousiaste.



Plus largement, les places européennes avancent dans le sillage d'une clôture dans le vert la veille à Wall Street, où des statistiques solides tendaient certes à conforter le scénario de nouvelles hausses de taux, mais éloignaient tout de même le spectre de la récession.



En effet, les ventes au détail aux Etats-Unis ont rebondi de 3% le mois dernier, tandis que la production industrielle a réussi à se stabiliser, et l'indice d'activité 'Empire State' est remonté à -5,8 en février, contre -32,9 en janvier.



'Depuis deux semaines, les indicateurs économiques se succèdent pour montrer que les pressions inflationnistes sont toujours à l'oeuvre dans la première économie mondiale en dépit des multiples tours de vis monétaires', souligne cependant Kiplink.





Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.