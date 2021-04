Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe : Paris dans le vert, Londres et Francfort en recul Cercle Finance • 19/04/2021 à 15:27









(CercleFinance.com) - Le CAC 40 poursuit sa progression (+0,4%), franchissant les 6300 points tandis que Londres et Francfort marquent un léger recul (-0,1%). L'agenda de la semaine s'annonce chargé, avec l'entame de la saison des résultats mais aussi le sommet virtuel sur le climat de l'administration Biden ou encore la conférence de presse de Christine Lagarde à l'issue de la réunion de politique monétaire de la BCE. Toutefois, il s'agira d'une 'petite semaine en termes d'indicateurs économiques au Etats-Unis', tempère Aurel BCG. En effet, aucune statistique ne sera publiée avant jeudi (chiffres des demandes d'allocations-chômage et chiffres des ventes de logements dans l'ancien du mois de mars). Le lendemain, IHS Market dévoilera de son côté l'estimation préliminaire des PMI dans les services et dans le secteur manufacturier. 'Face à cet agenda économique peu fourni, les regards se porteront essentiellement sur les publications des entreprises du S&P500', assure Aurel BCG. Prés de 18% des valeurs de l'indice publieront en effet leur résultat du premier trimestre, parmi lesquelles plusieurs poids lourds de l'économie américaine (IBM, J&J, Haliburton, Intel ou Schlumberger...). Coca-Cola a d'ores-et-déjà annoncé des revenus en hausse de 5% à 9 milliards de dollars au 1er trimestre 2021. Les revenus organiques (non GAAP) ont augmenté de 6%. Le BPA a reculé de 19% pour s'établir à 0,52 $, et le BPA comparable (non GAAP) a augmenté de 8% pour s'établir à 0,55 $. Ce matin, Siemens a annoncé une coopération avec Google Cloud dans le domaine des solutions d'intelligence artificielle (IA) destinées au secteur de l'industrie manufacturière. Aux termes du partenariat, le géant allemand a prévu d'associer ses logiciels d'automatisation aux technologies de Google en matière de 'cloud', de données et d'apprentissage automatique ('machine learning'). Barclays a également réaffirmé sa recommandation 'surpondérer' avec un objectif de cours de 110 euros sur Airbus, à l'approche de la publication par le constructeur aéronautique de ses résultats du premier trimestre, le 29 avril. Ford a vu ses ventes sur le marché européen bondir de plus de 70% sur un an au mois de mars. Le constructeur indique avoir livré 117.139 véhicules le mois dernier sur ses 20 principaux marchés européens, contre 68.671 en mars 2020.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.