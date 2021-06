Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe : optimisme prudent en attendant le FOMC Cercle Finance • 14/06/2021 à 11:24









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes commencent sur des gains modérés (+0,3% à Londres, Francfort et Paris) une semaine qui devrait être dominée par la réunion du comité de politique monétaire de la Fed (FOMC), dont la conclusion est prévue mercredi soir. Seule donnée parue ce jour, la production industrielle a augmenté de 0,8% dans la zone euro et de 0,5% dans l'UE en avril par rapport à mars, après des hausses respectives de 0,4% et 0,8% en mars (révisées de 0,1% et 0,6% en estimations initiales). Doivent encore paraitre notamment, dans les jours à venir, l'inflation dans la zone euro et au Royaume Uni, ainsi que les ventes de détail, la production industrielle et les indicateurs avancés aux Etats-Unis, mais surtout les conclusions de la réunion du FOMC. 'L'attention de la semaine prochaine se concentrera sur la réunion du FOMC, et en particulier sur la question de savoir si les responsables de la Fed commencent à parler de la réduction des achats d'actifs', estimait la semaine dernière Capital Economics. 'Bien que nous ne nous attendions pas à ce que le FOMC annonce officiellement une réduction avant la fin de l'année, toute allusion à ses intentions à cet égard pourrait apporter un certain soutien aux rendements du Trésor et au dollar', précisait-il. Sur le front des valeurs, Philips recule de près de 5% à Amsterdam, après le lancement par le groupe d'un rappel de certains appareils médicaux, rappel qui va entrainer une hausse des coûts en plus des provisions déjà enregistrées au premier trimestre 2021.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.