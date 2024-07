Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Europe: optimisme modéré avant la BCE information fournie par Cercle Finance • 18/07/2024 à 11:40









(CercleFinance.com) - Un optimisme modéré prévaut au sein des Bourses européennes (+0,9% à Londres, +0,2% à Francfort, +0,5% à Paris), à l'approche de la conclusion de la réunion de politique monétaire de la Banque Centrale Européenne.



'Les commentaires des décideurs de la BCE cette semaine suggèrent qu'elle est presque certaine de faire une pause lors de sa réunion de juillet et ne réduira les taux que progressivement par la suite', soulignait Capital Economics en début de mois.



'Nous nous attendons fermement à ce que la BCE maintienne ses taux inchangés à 3,75%', renchérissait UBS, prévenant que 'le marché se concentrera sur toute indication concernant sa décision sur les taux d'intérêt en septembre'.



S'il 'ne fait pas de doute que le conseil des gouverneurs optera pour le statu quo' aussi pour Oddo BHF, celui-ci considère que les propos récents des officiels de la BCE ont plutôt renforcé son scénario de base d'une deuxième baisse des taux le 12 septembre.



En attendant ce rendez-vous, les opérateurs se concentrent sur les publications de résultats de la matinée, sanctionnant lourdement celle de Nokia (-6%) à Helsinki, l'équipementier de réseaux ayant revu à la baisse ses objectifs annuels.



Ils délaissent aussi les publications du groupe d'ingénierie ABB (-4%) et du laboratoire pharmaceutique Novartis (-1%) à Zurich, mais saluent celle du groupe de communication Publicis (+5%) à Paris, accompagnée d'un relèvement de prévision.





