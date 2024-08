Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Europe: optimisme modéré avant Jackson Hole information fournie par Cercle Finance • 21/08/2024 à 11:20









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes avancent légèrement (+0,1% à Londres, +0,2% à Paris et à Francfort), une relative confiance prévalant dans l'attente du principal évènement de la semaine, à savoir l'intervention de Jerome Powell à Jackson Hole, vendredi après-midi.



'Il semblerait que les attentes pour le prochain symposium économique de Jackson Hole soient plus élevées que d'habitude cette année', souligne ainsi Jack Janasiewicz, portfolio manager et lead portfolio strategist chez Natixis IM.



'Tous les regards seront tournés vers le président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, qui s'exprimera vendredi à 16h00', précise le professionnel, ajoutant que son ton sera crucial, et pensant qu'il sera 'plutôt accommodant'.



'L'inflation continue de se rapprocher de l'objectif de 2%, à un rythme apparemment plus rapide que prévu. Si l'on y ajoute des signes de fléchissement du marché du travail, il semble de moins en moins nécessaire de maintenir une politique monétaire restrictive', étaye-t-il.



D'ici à ce rendez-vous phare de la semaine, aucune donnée macroéconomique majeure n'est attendue ce mercredi, mais les investisseurs devraient se montrer attentifs, ce jeudi, aux indices PMI composites en estimation flash pour le mois d'août.



Dans l'actualité des valeurs, Alcon fléchit d'un peu plus de 3% à Zurich dans le sillage de la publication par la société d'ophtalmologie de performances décevantes pour le trimestre écoulé, et malgré une confirmation de ses objectifs annuels.





