Europe : optimisme avant une vague de résultats

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes affichent des gains plus ou moins sensibles (+0,5% à Londres, +1,4% à Francfort, +0,9% à Paris) alors que de nombreuses publications de résultats sont attendues cet après-midi de l'autre côté de l'Atlantique. 'Aux États-Unis et au Royaume-Uni, la courbe d'infections continue de pointer fortement à la baisse. En Allemagne également, le nombre de nouvelles infections signalées est en recul depuis deux semaines', souligne-t-on chez Commerzbank. Autre nouvelle encourageante à propos de la pandémie, Moderna a indiqué lundi que son vaccin contre la Covid s'est avéré efficace dans des études 'contre toutes les principales variantes émergentes testées', y compris la britannique et la sud-africaine. Outre l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board, l'après-midi devrait voir paraitre, aux Etats-Unis, les résultats de groupes comme Johnson & Johnson, GE, 3M, Lockheed Martin et Verizon. En attendant, UBS gagne près de 2% à Zurich, après la publication par l'établissement bancaire d'un profit avant impôt en hausse de 47% pour 2020, avec un rendement du capital CET1 de 17,6% (contre une fourchette cible de 12-15%). Novartis recule par contre de 3%, bien que le géant de la santé suisse a publié un BPA ajusté un peu meilleur que prévu pour l'année écoulée, à 5,78 dollars, et qu'il proposera un dividende de trois francs suisses par action, en augmentation de 1,7%. Linde bondit de près de 4% à Francfort, le conseil d'administration du groupe de gaz industriels ayant autorisé un nouveau programme de rachat d'actions pour cinq milliards de dollars, et décidé une augmentation de 10% du dividende trimestriel.

