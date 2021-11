Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe : nouvelles inquiétantes venues d'Afrique du Sud information fournie par Cercle Finance • 26/11/2021 à 11:35









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes dévissent ce vendredi (-2,8% à Londres et à Francfort, -3,4% à Paris), alors qu'une nouvelle variante du virus responsable de la Covid-19 en provenance d'Afrique du Sud ravive l'angoisse des opérateurs au sujet de la crise sanitaire. 'Le nouveau variant aurait la particularité de résister au vaccin et d'infecter les gens pourtant déjà victimes du virus auparavant. La présence de ce variant, dénommé B.1.1.529, a également été détectée à Hong Kong', souligne ainsi Kiplink. La société de gestion ajoute que cette nouvelle 'fait passer au second plan la résurgence de la pandémie en Europe alors que plusieurs pays durcissent leurs mesures de lutte contre le Covid en raison de l'explosion du nombre de cas sur le Vieux Continent'. 'En Allemagne, le système de santé est menacé de surcharge si ceux qui ont été vaccinés ne réduisent pas eux aussi drastiquement leurs contacts. Le principal problème est l'incidence croissante de l'infection chez les plus de 59 ans', note à ce sujet Commerzbank. Sur le plan des valeurs, easyJet plonge de 9% à Londres avec le retour de l'angoisse liée à la crise sanitaire, qui éclipse complètement un relèvement de recommandation chez UBS de 'neutre' à 'achat' sur le titre de la compagnie aérienne à bas prix. Endesa cède près de 2% à Madrid au lendemain d'un gain de plus de 3% grâce à la présentation par le groupe énergétique de son stratégique 2022-24 et de ses orientations 2030, présentation qu'Oddo et UBS saluent par des relèvements d'objectifs de cours. Seule donnée parue ce matin en Europe, la confiance des ménages en France se montre stable en novembre : à 99, son indicateur synthétique se maintient au même niveau que le mois précédent et se situe juste en dessous de sa moyenne de longue période (100).

