Europe : nouvelle séance de morosité pour les Bourses

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes s'inscrivent en léger retrait (-0,3% à Londres et à Paris, -0,2% à Francfort), au lendemain d'une séance minée par les préoccupations d'ordre géopolitique après la prise de Kaboul par les Talibans, ainsi que par la pandémie de Covid-19. 'Les marchés boursiers mondiaux ont continué de perdre du terrain hier alors que l'angoisse des investisseurs s'est encore accrue à propos de la propagation de la variante delta et des conséquences économiques de nouvelles épidémies de virus', rappelle Deutsche Bank. Du côté des statistiques du jour, le taux d'inflation annuel de la zone euro a été confirmé en hausse à 2,2% en juillet, contre 1,9% en juin, alors que celui du Royaume Uni s'est tassé de 0,5 point à 2%, un niveau inférieur au consensus. 'Ce ralentissement au Royaume Uni devrait être suivi de fortes hausses au cours des prochains mois, portant l'inflation à un sommet d'environ 4,5%', pronostique Capital Economics, qui pense toutefois qu'elle retombera à seulement 1,5% d'ici la fin de 2022. Cet après-midi aux Etats-Unis, doivent paraître les chiffres de la construction résidentielle pour le mois de juillet (mises en chantier et permis de construire), ainsi que de nouveaux résultats d'entreprises, tels que ceux du distributeur à bas prix Target. En attendant, GSK a annoncé l'approbation par la FDA des États-Unis d'une nouvelle indication du Jemperli, pour le traitement des patients adultes atteints de certaines tumeurs solides récurrentes ou avancées, et ne présentant pas d'autre option de soin. Le fabricant franco-italien de semi-conducteurs STMicroelectronics a annoncé l'accroissement de son accord pluriannuel existant avec Cree, pour la fourniture à long terme de plaquettes en carbure de silicium (SiC).

