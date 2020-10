Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe : morosité plus ou moins marquée des Bourses Cercle Finance • 27/10/2020 à 11:36









(CercleFinance.com) - La morosité règne de façon plus ou moins marquée sur les places boursières européennes (-0,1% à Londres, -0,6% à Francfort, -1,2% à Paris), alors que les nuages s'amoncèlent à l'horizon des deux côtés de l'Atlantique. 'Ce matin, les investisseurs restent sur leurs gardes, ne parvenant pas à relancer des achats à bon compte sur fond de nouvelles qui restent résolument mauvaises', note Kiplink, soulignant que 'la séance d'hier a marqué une rupture sur les marchés'. Le bureau d'études rappelle que 'les marchés ont fortement reculé du fait d'une situation sanitaire ne cessant de se dégrader, avec un nouveau renforcement des mesures de confinement en ligne de mire, et du profit warning de SAP'. 'À Washington, toujours rien de concret n'a encore été annoncé sur un nouveau plan de relance global américain et les statistiques du jour étaient mauvaises, notamment les ventes de logements neufs', poursuit Kiplink. Cet après-midi aux Etats-Unis, doivent paraitre (avec une heure d'avance sur leur horaire habituel compte tenu d'un décalage dans le passage à l'heure d'hiver) les commandes de biens durables pour septembre, puis l'indice de confiance du Conference Board. Au chapitre des publications trimestrielles, les opérateurs acclament celles de HSBC (+7% à Londres), Capgemini (+3% à Paris) et BP (+2% à Londres), mais délaissent celles de Novartis (-1% à Zurich) et de Covestro (-1% à Francfort).

