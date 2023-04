Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe: morosité des Bourses après la déception Tesla information fournie par Cercle Finance • 20/04/2023 à 11:43









(CercleFinance.com) - Une certaine morosité prévaut sur les places européennes (-0,2% à Londres, -0,7% à Francfort, -0,3% à Paris), plombées en particulier par les valeurs du secteur automobile à la suite d'une publication décevante de Tesla la veille au soir.



Le titre du constructeur américain de voitures électriques est en effet attendu en forte baisse, après la publication de ses comptes de premier trimestre, marqués par une augmentation de ses revenus, mais une compression de sa rentabilité en rythme annuel.



'De plus, les interrogations sur la politique des grandes banques centrales freinent les initiatives à deux semaines des décisions monétaires de la Réserve fédérale américaine et de la BCE, les 3 et 4 mai prochains', note par ailleurs Kiplink Finance.



Sur le front des statistiques, Eurostat a fait part d'un solde commercial de la zone euro en forte amélioration à -0,1 milliard d'euros pour le mois de février, grâce à des exportations qui ont augmenté de 1,2%, mais surtout à des importations qui ont diminué de 3,4%.



Par ailleurs, le climat des affaires en France se détériore légèrement en avril, pour le deuxième mois consécutif, au vu de l'indicateur de l'Insee qui perd un point à 102, mais reste ainsi au-dessus de sa moyenne de longue période (100).



Du côté des valeurs, Nokia dévisse de 6% sur l'OMX, dans le sillage de la présentation par l'équipementier de réseaux finlandais de résultats trimestriels en baisse, malgré un chiffre d'affaires en augmentation grâce notamment à son activité en Inde.



La vague des trimestriels se montre particulièrement fournie à Paris, où les opérateurs accueillent favorablement le point d'activité du géant des cosmétiques L'Oréal (+1%), mais sanctionnent lourdement celui du constructeur automobile Renault (-7%).





