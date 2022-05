Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe: Morgan Stanley dévoile ses 45 valeurs recommandées information fournie par Cercle Finance • 02/05/2022 à 14:41









(CercleFinance.com) - Morgan Stanley a levé le voile lundi sur une liste de 45 valeurs européennes recommandées ('analyst top picks'), qui fait notamment la part belle à la France avec une sélection d'une dizaine de titres issus de l'Hexagone.



Le bureau d'études explique avoir lancé ce nouvel outil - qui met en avant les plus fortes convictions de chacun des analystes composant son équipe de recherche actions - afin de faire face à la demande de ses clients.



Pour ce qui concerne les valeurs françaises, cette liste inclut les titres Airbus, ArcelorMittal, AXA, BNP Paribas, Carrefour, Eiffage, EssilorLuxottica, LVMH, Michelin, Pernod Ricard et Stellantis.



Les autres 'top picks' des analystes de Morgan Stanley incluent des titres tels qu'Adyen, AstraZeneca, CaixaBank, Compass, Holcim, Norsk Hydro, Reckitt Benckiser, Respol, Shell, Universal Music Group ou encore Vodafone.



Attention, car cette liste inclut aussi quatre valeurs recommandées à 'sous-pondérer', à savoir Alfa Laval, Bunzl, Signify et Unibail-Rodamco-Westfield.



Sur les 41 titres recommandés à 'surpondérer', le potentiel de hausse moyen jusqu'à l'objectif de cours établi par les analystes de Morgan atteint aujourd'hui 31%.





Copyright (c) 2022 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.