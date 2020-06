Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe : moral plombé par le PIB britannique Cercle Finance • 30/06/2020 à 11:13









(CercleFinance.com) - Un biais négatif prévaut sur les places européennes, en particulier à Londres (-0,9%, contre -0,3% à Francfort et -0,5% à Paris), dans le sillage d'une révision en baisse du PIB du Royaume Uni au titre des trois premiers mois de l'année. L'économie britannique a chuté de 2,2% en volume au premier trimestre 2020 en rythme séquentiel, selon la seconde estimation de l'office national de statistiques qui n'avait annoncé initialement qu'une contraction de 2%. 'Cette baisse du PIB au premier trimestre, la plus forte depuis 1979, préfigure une chute sans précédent au deuxième, en dépit des preuves d'un rebond partiel de l'économie en mai et en juin', prévient-on chez Capital Economics. Par ailleurs, en juin -mois au cours duquel des nombreuses mesures de confinement du Covid-19 ont été progressivement levées-, le taux d'inflation annuel de la zone euro est estimé à 0,3%, contre 0,1% en mai, selon une estimation rapide d'Eurostat. Sur le front des valeurs, l'action Shell A recule de 2,4% à Londres après l'annonce par le groupe énergétique de charges de dépréciations après impôts entre 15 et 22 milliards de dollars, après une révision de ses prévisions de prix du pétrole et de marges. A Paris, Trigano s'adjuge 3,8% et prend la tête du SBF120, à la suite d'un point d'activité du groupe de véhicules de loisir pour son troisième trimestre comptable, sa direction estimant à cette occasion que 'l'activité du quatrième trimestre devrait être soutenue'.

