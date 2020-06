Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe : moral des Bourses soutenu par les indices PMI Cercle Finance • 23/06/2020 à 11:25









(CercleFinance.com) - L'optimisme règne au sein des Bourses européennes (+0,7% à Londres, +2% à Francfort, +1,4% à Paris), dans le sillage de la parution d'indices PMI d'IHS Markit montrant un nouveau ralentissement notable de la contraction du secteur privé. L'indice PMI 'flash' composite qui mesure l'activité globale dans la zone euro s'est ainsi redressé à 47,5 ce mois-ci, contre 31,9 au mois de mai, rebond emmené notamment par les services grâce à la levée ou l'assouplissement des mesures de confinement. 'Si le PIB de la région a très certainement enregistré un recul sans précédent au deuxième trimestre 2020, le redressement de l'indice PMI au mois de juin laisse espérer l'amorce d'une reprise économique au cours de l'été', selon IHS Markit. De même, l'indice PMI composite du Royaume Uni affiche une remontée record, passant de 30 en mai à 47,6 en estimation 'flash' pour juin, et traduit donc une très forte décélération de la contraction du secteur privé local. Cet après-midi aux Etats-Unis, doivent encore paraitre peu après la cloche à Wall Street l'indice PMI composite d'IHS Markit en estimation 'flash' pour juin, puis les ventes de logements neufs au titre de mai. Sur le front des valeurs, LSE Group s'adjuge 2,8% à Londres, au lendemain de l'ouverture par la Commission européenne d'une enquête approfondie sur le projet d'acquisition de Refinitiv, fournisseur de données et d'infrastructures pour les marchés financiers. Nokia prend 2% sur l'OMX, l'équipementier télécoms finlandais ayant été sélectionné par Toyota afin de déployer un réseau sans fil industriel au sein d'un centre de conception et de fabrication basé à Fukuoka (Japon). A l'écart de la tendance à Paris, Kering cède 0,5% alors qu'Oddo BHF dégrade son opinion de 'achat' à 'neutre' avec un objectif de cours réduit de 460 à 431 euros, déclarant 'redouter une performance toujours en retrait de celles des autres ténors du soft luxury'.

