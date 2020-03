Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe : moral des Bourses miné par la crise sanitaire Cercle Finance • 27/03/2020 à 11:24









(CercleFinance.com) - La déprime l'emporte toujours sur les places européennes (-4% à Londres, -2,3% à Francfort, -3% à Paris), l'angoisse concernant l'impact de la crise sanitaire sur l'économie mondiale continuant de peser lourdement sur le moral des opérateurs. 'La première donnée 'en dur' sur la réaction de l'économie américaine à la montée de l'épidémie est spectaculaire', souligne LBPAM, pointant les inscriptions aux allocations chômage passées de 281.000 à 3.283.000 d'une semaine sur l'autre. 'Même après six heures de vidéoconférence, les responsables des pays de l'UE n'ont pas été capables de s'accorder sur des mesures financières communes pour contrer l'impact économique du coronavirus', note par ailleurs Commerzbank. La crise actuelle continue de se traduire, notamment, par des suspensions de perspectives pour 2020 de la part de grands groupes, comme le géant franco-italien de l'optique EssilorLuxottica (-5,6%) ou le cimentier franco-suisse LafargeHolcim (-1%). Ferrari reste stable (-0,1%) à Milan, le constructeur de voitures de luxe et de sport ayant annoncé que sous réserve de la continuité de sa chaine d'approvisionnement, il prévoit désormais de reprendre sa production le 14 avril à Maranello et à Modène. ProSiebenSat.1 grimpe de 6,7% à Francfort, après avoir fait part d'une réorganisation de son conseil de direction, sa présidence étant désormais confiée au CFO Rainer Beaujean, tandis que le CEO Max Conze quitte le groupe de médias.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.