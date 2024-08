Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Europe: moral au beau fixe au lendemain de Nvidia information fournie par Cercle Finance • 29/08/2024 à 11:45









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes demeurent bien orientées (+0,3% à Londres, +0,6% à Francfort, +0,7% à Paris), les opérateurs semblant accueillir favorablement la publication très attendue du spécialiste des processeurs pour l'IA Nvidia, mercredi soir.



L'action de ce dernier est certes attendue en baisse à l'ouverture ce jeudi à Wall Street, mais ceci semble surtout traduire des prises de bénéfices pour les investisseurs sur la valeur, après son parcours boursier des derniers mois.



'La marche était haute. Mais Nvidia n'a pas déçu', juge Christopher Dembik, chez Pictet AM, au lendemain d'un BPA et de revenus trimestriels supérieurs aux consensus, et accompagnés d'un programme de rachats d'actions massifs de 50 milliards de dollars.



'Nous pensons que le rallye de l'IA doit se poursuivre, malgré la déception apparente des investisseurs face à la croissance rapide des bénéfices de Nvidia', réagit pour sa part Thomas Mathews, responsable des marchés, Asie-Pacifique, chez Capital Economics.



De ce côté-ci de l'Atlantique, l'indicateur du sentiment économique (ESI) a légèrement progressé dans l'UE (+0,4 point à 96,9) et dans la zone euro (+0,6 point à 96,6) en août par rapport à juillet, selon l'enquête mensuelle de la Commission européenne.



Sur le front des valeurs, la publication solide de Nvidia paraît profiter au secteur des semiconducteurs en Europe, avec notamment des progressions de l'ordre de 2% pour STMicroelectronics à Paris et à Milan, ou pour ASML à Amsterdam.



En tête du CAC40 parisien, Pernod Ricard s'adjuge plus de 4% sur les résultats annuels du groupe de spiritueux, qui revendique 'une performance solide dans un environnement économique et géopolitique incertain et marqué par la normalisation du marché'.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.