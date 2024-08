Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Europe: lourd repli après l'emploi US et le krach à Tokyo information fournie par Cercle Finance • 05/08/2024 à 11:30









(CercleFinance.com) - Les principales places boursières européennes sont en lourd recul ce matin, avec Paris (-1,9%), Londres et Francfort (-2,1%).



A Tokyo, l'indice Nikkei a chuté de 12,4% (après -13% en séance), plus forte baisse de l'histoire, mais également sur 48H avec -18,2%. En l'espace de 48 heures, l'indice a effacé tous ses gains depuis le 1er janvier, et bascule dans le rouge de -6%.



Pour rappel, les marchés ont souffert vendredi de la parution d'un rapport sur l'emploi américain 'préoccupant' selon Commerzbank, avec seulement 114.000 nouveaux postes non-agricoles créés en juillet et un taux de chômage accru de 0,2 point à 4,3%.



'La macroéconomie se dégrade mais rien d'angoissant quand on prend un peuderecul. Le marché a, par exemple, surréagi à la publication des chiffresdel'emploi américain vendredi', nuance Christopher Dembik, conseiller en investissements chez Pictet AM.



Selon l'expert, 'la correction boursière qui en résulte, violente comme souvent par manquedeliquidité et d'investisseurs durant l'été, ne devrait pas durer' et 'les rachats d'actifs, qui sont une lamedesoutien du marché, devraient reprendre rapidement'.



Sur le front des statistiques, après un début d'année prometteur, marqué par un retour de la croissance et par un pic d'expansion d'un an au mois de mai, l'économie de la zone euro est de nouveau en perte de vitesse au mois de juillet.



Ainsi, l'indice PMI HCOB composite de l'activité globale dans la zone euro est passé de 50,9 en juin à 50,2 en juillet, soit un plus bas de cinq mois.



De son côté, l'indice PMI HCOB de l'activité de services dans la zone euro passe de 52,8 en juin à 51,9 en juillet, soit un plus bas de 4 mois.



Par ailleurs, entre mai et juin 2024, les prix à la production industrielle (PPI) ont augmenté de 0,5% dans la zone euro et dans l'UE, selon les estimations d'Eurostat.



Dans l'Hexagone, l'indice HCOB PMI composite s'est légèrement redressé de 48,8 en juin à 49,1 en juillet, signalant une nouvelle contraction marginale de l'activité globale, mais est restée sous la barre du 50 du sans changement pour un troisième mois consécutif.



Notons qu'outre-Manche, le secteur privé britannique a vu son expansion s'accélérer en juillet, au vu de l'indice PMI composite de l'activité globale calculé par S&P Global, qui s'est établi à 52,8 pour le mois écoulé, contre 52,3 au titre de juin.



Sur le marché obligataire, les T-Bonds à 10 ans reculent de 4,6 points, à 3,74%, tandis que le Bund allemand de même échéance recule de 4 pts, vers 2,11%.



Dans l'actualité des sociétés européennes, Infineon indique avoir légèrement abaissé sa prévision annuelle de revenus. Le fabricant allemand de semi-conducteurs anticipe désormais un chiffre d'affaires d'environ 15 milliards d'euros (et non plus 15,1 milliards), mais attend toujours une marge sectorielle d'environ 20% et une marge brute ajustée 'dans la fourchette basse de la quarantaine'.



Bayer annonce que le finérénone a atteint le critère d'évaluation principal d'une étude de phase III portant sur les patients atteints d'insuffisance cardiaque avec une fraction d'éjection légèrement réduite ou préservée.



Enfin, Iberdrola a signé un accord en vue d'acquérir 88 % d'Electricity North West (ENW) au Royaume-Uni pour un montant de 2,1 milliards de livres sterling (2,5 milliards d'euros). L'opération valorise 100 % de l'entreprise, dette comprise, à environ 5 milliards d'euros.





