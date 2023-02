Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe: Londres reste atone après l'inflation britannique information fournie par Cercle Finance • 15/02/2023 à 11:28









(CercleFinance.com) - Les principales places européennes sont orientées favorablement ce mercredi (+0,3% à Francfort, +0,9% à Paris), à l'exclusion de Londres qui marque le pas en dépit de l'annonce d'une décélération de l'inflation britannique.



L'indice des prix à la consommation du Royaume Uni a augmenté de 10,1% au cours de la période de 12 mois se terminant en janvier, un taux annuel en ralentissement par rapport à celui de 10,5% observé le mois précédent.



'Ce taux de 10,1% marque une baisse continue par rapport au sommet de 11,1% d'octobre, mais représente toujours un niveau bien supérieur à celui avec lequel les marchés et la Banque d'Angleterre sont à l'aise', réagit-on chez ADSS.



Autres données parues dans la matinée, la zone euro a vu son déficit commercial se creuser en décembre 2022 par rapport au mois précédent, pour atteindre 18,1 milliards d'euros, tandis que sa production industrielle a baissé de 1,1%.



Les opérateurs seront enfin attentifs à toute une salve de statistiques américaines dans le courant de l'après-midi, avec en particulier l'indice d'activité Empire State et les ventes de détail, puis la production industrielle pour le mois de janvier.



Dans l'actualité des valeurs, ils acclament les résultats annuels du distributeur alimentaire Ahold Delhaize (+6%) et saluent ceux du brasseur Heineken (+2%) à Amsterdam, mais restent de marbre face à ceux du géant des matières premières Glencore à Londres.



Surtout, Barclays chute de près de 9% à Londres, les investisseurs sanctionnant des résultats trimestriels moins bons que prévu par le groupe bancaire, ainsi que des prévisions et des rachats d'actions jugés décevants par les analystes.





Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.