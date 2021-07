Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe : Londres pénalisé par l'inflation britannique Cercle Finance • 14/07/2021 à 11:20









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes s'inscrivent en recul ce mercredi (-0,4% à Londres, -0,2% à Francfort et à Paris), notamment Londres qui semble pâtir de la publication de données plutôt préoccupantes sur le front de l'inflation britannique. Selon l'office national de statistiques, les prix à la consommation au Royaume Uni ont en effet augmenté à un rythme annuel de 2,5% en juin 2021, un taux en hausse de 0,4 point par rapport à celui de mai, et supérieur au consensus selon Capital Economics. S'il se dit surpris par ce bond de l'inflation, le bureau d'analyse économique considère néanmoins que 'cette poussée sera temporaire, ce qui signifie que la Banque d'Angleterre ne resserrera pas sa politique en réponse'. Autre donnée parue ce matin, la production industrielle corrigée des variations saisonnières a diminué de 1% dans la zone euro et de 0,9% dans l'UE, au mois de mai en rythme séquentiel, après des hausses de 0,6% et 0,5% respectivement en avril. Dans l'actualité des valeurs, AstraZeneca reste stable à Londres alors que l'autorité britannique de la concurrence a autorisé l'acquisition par le laboratoire pharmaceutique de l'Américain Alexion, après avoir enquêté sur cette opération à 39 milliards de dollars. BT cède près de 1% après que l'opérateur télécoms britannique a dévoilé ses plans afin d'offrir des solutions 5G hautes performances dans tout le Royaume Uni et de fusionner ses principales infrastructures mobiles, Wi-Fi et fibre optique.

