Europe: Londres en vert, Paris et Francfort apathiques

(CercleFinance.com) - Londres s'arroge près de 1% ce matin en Europe devançant Francfort et Paris qui stagnent autour de leur point d'équilibre.



Londres profite notamment des déclarations de la Banque d'Angleterre qui a déclaré hier que ' les choses avancent dans la bonne direction '.



'Les dernières publications d'inflation montrent que l'inflation sous-jacente (hors alimentation et énergie) a poursuivi son repli à 4.5% en février (contre 5.1% en janvier) et que l'inflation globale est revenue à 3.4% en février après avoir culminé à plus de 11% en octobre 2022', rappelle Alexandre Baradez, responsable de l'analyse marchés chez IG France.



La tentation des prises de bénéfices reste néanmoins grande face aux valorisations élevées du moment, qui pourraient pousser les opérateurs à prendre quelques gains sur les niveaux actuels dans l'attente de nouveaux catalyseurs.



'Il y aura bien-sûr une respiration du marché. C'est nécessaire après la hausse spectaculaire de ce début d'année', estime de con côté Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM.



'A long terme, nous restons convaincus que la tendance de fond est haussière', tempère toutefois l'analyste.



Si cette dernière séance de la semaine s'annonce relativement peu chargée en données économiques, les investisseurs se concentreront tout de même sur l'indice Ifo du climat des affaires en Allemagne, qui a été publié dans la matinée.



Celui-ci est passé d'un niveau révisé à la hausse de 85,7 en février à 87,8 en mars, est bien au-dessus des attentes (consensus 86,0 ; CE 85,5), indique Capital Economics. Il est à son niveau le plus élevé depuis juin dernier.



Dans l'actualité des sociétés, Renault Group et Volvo Group annoncent la création de Flexis SAS, coentreprise pour la création de fourgons électriques.



Novo Nordisk a annoncé hier soir que le comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne des médicaments avait adopté un avis positif, recommandant l'autorisation de mise sur le marché d'Awiqli (le nom de marque de l'insuline basale icodec une fois par semaine) pour le traitement du diabète chez l'adulte.



Enfin BAE Systems a indiqué jeudi avoir été sélectionné par le gouvernement australien, aux côtés de ASC Pty Ltd, pour construire la nouvelle flotte australienne de sous-marins à propulsion nucléaire dans le cadre de l'accord de sécurité trilatéral AUKUS entre les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie.





